Le Congrès américain lance une enquête sur les groupes finançant les manifestations anti-israéliennes sur les campus

Le Congrès américain a lancé mardi une vaste enquête sur 20 groupes à but non lucratif qui financent et soutiennent les manifestations anti-israéliennes sur les campus universitaires, réclamant notamment aux autorités fédérales de mettre à sa disposition tout document interne susceptible de prouver que ces organisations sont impliquées dans le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, selon le Washington Free. Beacon.

Parmi les groupes cités figurent Students for Justice in Palestine (SJP), American Muslims for Palestine (AMP), Jewish Voice for Peace, le Rockefeller Brothers Fund, la Tides Foundation, l'Open Society Foundations, la Fondation Bill et Melinda Gates, le Council on Relations américano-islamiques (CAIR), Adalah Justice Project et Samidoun. Autant d'organisations identifiées comme des bailleurs de fonds ou des soutiens du mouvement de protestation national, qui a vu des étudiants établir des campements anti-israéliens sur les campus universitaires. Le SJP et l'AMP, principaux organisateurs de ces manifestations anti-israéliennes, sont également poursuivis en justice par des victimes israéliennes du terrorisme qui affirment que ces groupes servent "de collaborateurs et de propagandistes pour le Hamas".

Cette enquête constitue l’une des actions les plus importantes du Congrès à ce jour pour identifier ceux qui financent les manifestations anti-israéliennes à l’échelle nationale, et révéler leurs liens potentiels avec des activités terroristes et de blanchiment d'argent.

Dans une lettre justifiant cette enquête, les représentants républicains James Comer et Virginia Foxx se disent "gravement préoccupés par le chaos actuel et les activités illégales et antisémites qui se déroulent sur un nombre croissant de campus à travers le pays". L'enquête, écrivent-ils, "porte à la fois sur l'influence malveillante sur les campus universitaires et sur les implications en matière de sécurité nationale d'une telle influence sur les professeurs et les organisations étudiantes".