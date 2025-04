Le Conseiller à la sécurité nationale américain dans la tourmente pour avoir utilisé sa messagerie privée pour des conversations officielles

Les membres du Conseil de sécurité nationale américain, dont le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Michael Waltz, ont mené des discussions gouvernementales via des comptes Gmail personnels, a rapporté mercredi le Washington Post.

Un assistant principal de Waltz a utilisé le service de messagerie électronique commercial pour discuter avec des collègues d'autres agences gouvernementales, notamment de positions militaires et d'autres informations sensibles, selon les courriels examinés. Alors que le responsable du Conseil de sécurité nationale utilisait son compte Gmail personnel, ses collègues utilisaient des comptes gouvernementaux, comme le montre la correspondance.

Jim WATSON / AFP

Des informations, bien que moins sensibles, mais néanmoins pouvant potentiellement faire l'objet de chantage, telles que son emploi du temps et d'autres documents de travail, ont été envoyées par le compte Gmail de Waltz. Les responsables ont déclaré que Waltz copiait-collait parfois des éléments de son emploi du temps sur l'application de messagerie Signal pour planifier des réunions et des discussions. Waltz a également créé et hébergé d'autres conversations Signal avec des membres du cabinet sur des sujets sensibles, notamment sur la Somalie et la guerre de la Russie en Ukraine, a déclaré un haut responsable de l'administration.

Brian Hughes, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a cependant déclaré que "Waltz n'a pas envoyé et n'enverra pas d'informations classifiées par un compte non protégé".

Rappelons que le mois dernier, de hauts responsables de l'administration Trump ont inclus par erreur le rédacteur en chef du magazine américain The Atlantic, Jeffrey Goldberg, dans le groupe de planification des frappes contre les Houthis.

"L’administration Trump m’a envoyé par erreur ses plans de guerre contre les Houthis", avait écrit le rédacteur en chef du magazine. "Les responsables de la sécurité nationale américaine, et plus particulièrement le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz, m'ont invité à participer à une discussion de groupe sur les frappes militaires attendues au Yémen. Je ne pensais pas que cela puisse être réel, et puis les bombes ont commencé à tomber", avait-il raconté dans un article de The Atlantic.