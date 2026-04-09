Le Costa Rica place Gardiens de la révolution, Hamas et Hezbollah sur sa liste d'organisations terroristes

Le Costa Rica a officiellement désigné les Gardiens de la révolution iraniens, le Hezbollah, le Hamas et les Houthis comme organisations terroristes, a annoncé le président Rodrigo Chaves. Cette décision marque un positionnement fort du pays d’Amérique centrale dans la lutte internationale contre les groupes armés soutenus par l’Iran.

Selon les autorités, cette mesure s’inscrit dans une dynamique plus large portée sur la scène diplomatique, visant à encourager d’autres États à adopter des classifications similaires. Au cours de l’année écoulée, 42 pays ont déjà inscrit les Corps des Gardiens de la révolution islamique sur leur liste d’organisations terroristes.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a salué cette décision, la qualifiant de « preuve de leadership moral ». Dans une déclaration, il a félicité le gouvernement costaricien pour cette initiative qu’il considère comme un renforcement de la coalition internationale contre le terrorisme soutenu par l’Iran.

« Cette mesure décisive contribue à la sécurité du Moyen-Orient ainsi qu’à celle de l’hémisphère occidental », a-t-il ajouté, évoquant une étape importante dans la mobilisation internationale face aux menaces régionales.