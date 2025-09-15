Le cousin d'un otage tué en captivité victime d'une agression antisémite en Californie

Articles recommandés -

Ariel Yaakov Marciano, cousin de l’otage israélien Guy Illouz assassiné à Gaza, a été victime d'un acte antisémite violent à Santa Monica, en Californie. Il a été battu et aspergé de gaz lacrymogène par un groupe de manifestants pro-palestiniens après avoir été entendu en train de parler hébreu.

Le jeune homme, en visite à Los Angeles pour une bar-mitsva familiale, portait une étoile de David et conversait en hébreu lorsqu’une vingtaine d'assaillants l’ont pris pour cible. « Ils ont compris que nous étions israéliens », a-t-il expliqué au Jewish Journal. L’homme a reçu un coup à l’arrière de la tête, a été bousculé, menacé au couteau et dépouillé du collier qu'il portait. Alors qu’il se rendait vers le poste de police, il a de nouveau été aspergé de gaz poivré.

La police de Santa Monica s’est dite « profondément troublée » et a ouvert une enquête pour crime de haine. L’attaque, selon elle, « n’a pas sa place dans la ville ». L’ADL (Ligue anti-diffamation) a dénoncé un « acte odieux », appelant les autorités locales à redoubler d’efforts face à la montée de l’antisémitisme en Californie.

Ariel Marciano, qui a déjà perdu deux cousins lors de conflits en Israël, a assuré qu’il n’avait aucune intention de cacher son identité juive. Quelques heures après l’agression, un passant lui a restitué le pendentif arraché après l'avoir récupéré sur les lieux de l'attaque.