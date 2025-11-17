Le drapeau palestinien hissé à la mairie de Toronto pour la première fois

Pour la première fois de son histoire, Toronto a hissé lundi le drapeau palestinien devant son hôtel de ville, un geste hautement symbolique rendu possible par la reconnaissance officielle de l’État de Palestine par le gouvernement canadien en septembre dernier. Ottawa, sous l’impulsion du Premier ministre Mark Carney, avait rejoint le Royaume-Uni, la France et plusieurs autres puissances occidentales en soutenant l’adhésion de la Palestine lors de l’Assemblée générale de l’ONU — une décision qui avait suscité l’ire d’Israël et des États-Unis.

L’initiative de cette cérémonie revient au Centre international de justice pour les Palestiniens (ICJP), un organisme regroupant avocats, universitaires et responsables politiques, qui affirme œuvrer pour la défense des droits palestiniens. Son directeur a salué un « geste de solidarité » rendu possible par le changement de position d’Ottawa. Toronto a confirmé avoir validé l’événement, estimant que le drapeau remplissait désormais les critères municipaux grâce à la reconnaissance formelle votée le 21 septembre.

La cérémonie n’a toutefois pas eu lieu sans tensions. Plusieurs élus, dont le conseiller municipal James Pasternak, avaient appelé à annuler ce qu’ils jugeaient être une décision « injustifiée » et « potentiellement dangereuse ». L’organisation juive B’nai Brith Canada avait également mis en garde contre un risque d’escalade et de divisions au sein de la population.

Quelques dizaines de manifestants pro-israéliens se sont réunis face à plusieurs centaines de participants venus soutenir l’initiative. La police de Toronto a indiqué à l’AFP avoir procédé à l’arrestation d’une personne pour agression, sans donner davantage de précisions. Le drapeau palestinien doit être retiré à la fin de la journée, conformément aux règles municipales.