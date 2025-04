Le FBI arrête une juge de Milwaukee accusée d'avoir "entravé" l’arrestation d’un migrant

Dans une affaire sans précédent qui marque un tournant dans l'application de la politique migratoire de l'administration Trump, le directeur du FBI, Cash Patel, a annoncé vendredi l'arrestation d'une juge de Milwaukee accusée d'avoir fait obstruction à une opération d'arrestation d'un migrant.

Premier cas de poursuites contre un responsable local

Hannah Dugan, juge du comté de Milwaukee, a été arrêtée et inculpée pour avoir entravé une opération des services de l'immigration la semaine dernière. Selon Patel, il s'agit du premier cas connu où le Département de la Justice poursuit un responsable local pour obstruction présumée à l'application des lois sur l'immigration sous l'administration Trump. "Malheureusement, la juge a délibérément induit en erreur nos agents qui s'étaient rendus au tribunal pour arrêter un migrant devant comparaître devant elle dans une procédure sans rapport", a déclaré Patel dans un message publié sur la plateforme X.

Une course-poursuite pour arrêter le migrant

Le directeur du FBI a précisé que malgré l'intervention de la juge, les agents fédéraux ont pu rattraper le migrant après une course-poursuite à pied. "Heureusement, nos agents ont poursuivi le contrevenant à pied et il est en détention depuis. Mais l'obstruction de la juge a créé un danger accru pour le public", a ajouté Patel. Les documents judiciaires relatifs à l'arrestation de Dugan n'étaient pas immédiatement disponibles vendredi matin, et les porte-parole du Département de la Justice et du FBI n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires.

Un débat sur les arrestations dans les tribunaux

Cette affaire s'inscrit dans un contexte où de nombreux juges à travers les États-Unis ont critiqué les efforts de l'ICE (Immigration and Customs Enforcement) visant à localiser et à arrêter des migrants dans les enceintes des tribunaux.

Ces magistrats soutiennent que de telles pratiques dissuadent les migrants de se présenter comme victimes ou témoins dans des affaires judiciaires sans rapport avec leur statut migratoire, par crainte d'être arrêtés. Cette situation compromettrait, selon eux, le bon fonctionnement du système judiciaire.