Le FBI déjoue un projet d'attaque contre la Maison-Blanche

Le FBI et les services secrets américains ont annoncé avoir déjoué un projet d'attentat d'envergure visant le complexe de la Maison-Blanche à Washington. Selon les autorités, l'attaque devait cibler un événement de l'UFC organisé sur le site et combinait plusieurs modes opératoires, dont l'utilisation de drones piégés, de tireurs embusqués et d'une équipe d'assaut chargée d'intervenir dans un second temps.

D'après les premiers éléments de l'enquête, les conspirateurs prévoyaient de lancer des drones explosifs contre des bâtiments situés à proximité de la Maison-Blanche afin de provoquer un mouvement de panique et l'évacuation du public. Des tireurs d'élite devaient ensuite prendre pour cible les personnes évacuées ainsi que les forces de sécurité, tandis qu'un groupe d'assaillants était chargé de mener une attaque supplémentaire au sol.

Cinq personnes ont déjà été arrêtées et les enquêteurs estiment qu'au moins 23 suspects seraient impliqués dans le réseau. Selon des sources proches du dossier, l'un des suspects aurait indiqué lors de son interrogatoire que les auteurs du projet entendaient s'en prendre à des "milliardaires et capitalistes" qu'ils accusaient de recevoir des financements du lobby pro-israélien AIPAC.

L'enquête a connu une avancée décisive après l'interception de conversations sur l'application de messagerie chiffrée Signal. Les échanges auraient révélé des préparatifs opérationnels avancés et des discussions logistiques détaillées entre les membres du groupe. Ces renseignements ont conduit les autorités à lancer, à partir du 10 juin, une vaste opération coordonnée dans plusieurs États américains, permettant de procéder aux arrestations et de neutraliser la menace avant son passage à l'acte.

Le directeur du FBI, Kash Patel, a salué la coopération entre les différentes agences de sécurité, soulignant que leur mission consistait à "identifier, répondre et traduire en justice ceux qui menacent la vie des citoyens américains". De son côté, le directeur des services secrets, Sean Curran, a insisté sur la priorité accordée à la protection du président et des personnalités placées sous la responsabilité de son agence, tout en indiquant que davantage de détails seraient communiqués dans le cadre des procédures judiciaires à venir.