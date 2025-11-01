Le FBI déjoue un projet d’attentat inspiré par Daesh dans le Michigan

Le FBI a annoncé vendredi avoir déjoué un attentat terroriste potentiel dans l’État du Michigan, prévu pour le week-end d’Halloween. Selon son directeur, Kash Patel, plusieurs suspects ont été arrêtés lors d’une opération menée à Dearborn, une ville proche de Detroit.

Sans donner de détails précis, le FBI a confirmé que les arrestations faisaient suite à une enquête antiterroriste conduite avec les autorités locales. D’après CBS News, cinq individus âgés de 16 à 20 ans ont été interpellés, soupçonnés d’avoir préparé une attaque inspirée par le groupe État islamique (Daech). Certains d’entre eux seraient liés à un ancien membre de la Garde nationale du Michigan, arrêté en mai dernier pour un projet d’attentat similaire contre une base militaire américaine.

Les enquêteurs surveillaient depuis plusieurs semaines des échanges en ligne où les suspects évoquaient un passage à l’acte violent, s’entraînaient au tir et faisaient référence à “pumpkin day”, en lien avec Halloween. Des agents de la Joint Terrorism Task Force ont mené des perquisitions vendredi matin dans plusieurs domiciles de la région de Dearborn.

Dans un communiqué, la police locale a assuré qu’il n’existait plus de menace immédiate pour la population.

Le FBI a salué la coopération rapide des forces locales ayant permis d’empêcher “un acte de terreur avant qu’il ne se produise”. Cette affaire relance le débat sur la radicalisation en ligne et la vigilance face aux menaces intérieures aux États-Unis.