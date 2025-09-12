Assassinat de Charlie Kirk : le FBI diffuse de nouvelles images du suspect et lance un appel à témoins

Articles recommandés -

Le FBI a publié jeudi soir des images de surveillance montrant la fuite du suspect dans l'assassinat de Charlie Kirk, militant conservateur et cofondateur de Turning Point USA, tué lors d'un événement à l'Université Utah Valley.

Les vidéos révèlent la séquence de fuite du tireur : on l'y voit courir sur le toit d'un bâtiment de faible hauteur immédiatement après la fusillade, puis sauter au sol, traverser une zone herbeuse près d'un parking avant de disparaître dans une forêt adjacente où il a abandonné son arme.

Le commissaire à la sécurité publique de l'Utah, Beau Mason, a révélé que le suspect avait laissé une empreinte palmaire, plusieurs traces susceptibles de contenir de l'ADN et une empreinte de chaussure, permettant aux enquêteurs d'établir qu'il portait des baskets Converse.

Dans la zone boisée où le suspect s'est enfui, les investigations ont permis de récupérer un "fusil de chasse à verrou haute puissance" utilisé lors du meurtre. Selon le Wall Street Journal, l'arme était enveloppée dans une serviette avec son chargeur contenant trois balles gravées de messages liés aux personnes transgenres et antifascistes.

Le FBI a lancé un appel à témoins en publiant les photos du suspect et annoncé une récompense pouvant atteindre 100 000 dollars pour toute information permettant l'identification et l'arrestation du tireur ou de ses éventuels complices.

L'enquête se poursuit alors que le suspect demeure en fuite plus de 24 heures après l'assassinat qui a suscité une onde de choc aux Etats-Unis et bien au-delà, y compris en Israël.