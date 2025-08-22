Le FBI perquisitionne le domicile de John Bolton, ex-conseiller de Trump, dans une affaire de documents classifiés

Articles recommandés -

Le FBI a mené une perquisition au domicile de John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, dans le cadre d’une enquête liée à la manipulation de documents classifiés. L’opération, révélée vendredi par Scripps News citant une source proche du dossier, concerne des soupçons de vol, d’utilisation abusive et de rétention non autorisée de ces documents sensibles.

Selon cette source, le raid a coïncidé avec un message du directeur du FBI, Kash Patel, publié sur le réseau X : « Personne n’est au-dessus des lois… les agents du FBI sont en mission. » John Bolton, qui a occupé son poste à la Maison-Blanche entre 2018 et 2019, est devenu depuis un critique virulent de Donald Trump. Leur rupture s’était cristallisée autour de la publication de son livre The Room Where It Happened: A White House Memoir. L’administration Trump avait tenté d’empêcher sa sortie, l’accusant d’y avoir intégré des informations classifiées. Cette perquisition marque une nouvelle étape dans les enquêtes visant d’anciens responsables de l’administration Trump sur la gestion de documents confidentiels.