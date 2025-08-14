Le Festival du film de Toronto dément avoir censuré un documentaire sur le 7 octobre

Articles recommandés -

Le directeur général du Festival international du film de Toronto (TIFF), Cameron Bailey, est sorti de son silence jeudi soir après 24 heures de vives critiques. Le festival avait retiré de sa programmation le documentaire "The Road Between Us: The Ultimate Rescue" du réalisateur canadien Barry Avrich, suscitant une vague d'indignation.

Le film retrace l'histoire héroïque du colonel à la retraite Naom Tibon, père du journaliste Amir Tibon, membre du kibboutz Nahal Oz. Le 7 octobre 2023, ce grand-père s'est lancé dans une mission de sauvetage désespérée pour secourir sa famille, notamment ses deux petites-filles. Au cours de cette journée tragique, il a également secouru des survivants du massacre du festival Nova et porté assistance à des soldats blessés.

Une justification controversée

Initialement, les organisateurs avaient justifié cette annulation par des problèmes de droits d'auteur concernant les images filmées par les terroristes du Hamas lors du massacre. Une explication qui a provoqué l'indignation : fallait-il vraiment demander l'autorisation aux bourreaux pour montrer leurs crimes ?

Les créateurs du documentaire ont dénoncé cette justification comme un "prétexte", accusant le festival de céder à la pression et à la peur des manifestations pro-palestiniennes.

Bailey dément et promet des solutions

Dans une déclaration exclusive accordée au site Variety, Cameron Bailey a catégoriquement démenti les accusations de censure. "Les affirmations selon lesquelles le film a été retiré en raison de la censure sont absolument fausses", a-t-il déclaré.

Le dirigeant s'est montré conciliant, reconnaissant les préoccupations de la communauté juive et s'excusant pour "toute douleur que cette situation pourrait causer". Il a affirmé son intention de maintenir la projection du documentaire et a demandé à son équipe juridique de "travailler avec les créateurs pour explorer toutes les options disponibles".

Bailey a souligné l'importance du sujet traité par le film, estimant qu'il "raconte une histoire importante" qui contribue à la diversité des perspectives présentées au festival.

Un climat tendu

Cette polémique intervient dans un contexte de tensions croissantes autour des questions liées au conflit israélo-palestinien dans les milieux culturels. Le festival craignait apparemment des manifestations perturbatrices lors de l'événement prévu du 4 au 14 septembre.