Le gouvernement Trump supprime le financement des médias américains à l'étranger

L'administration Trump a placé samedi des centaines de journalistes de Voice of America (VOA) et d'autres diffuseurs financés par le gouvernement américain en congé immédiat, marquant un virage radical dans la politique médiatique des États-Unis. Les employés de VOA, Radio Free Asia, Radio Free Europe et des réseaux affiliés ont reçu des courriels leur ordonnant d'évacuer leurs bureaux, de rendre leurs accréditations de presse et de restituer tout équipement appartenant au gouvernement, selon l'AFP.

Cette décision fait suite à un décret signé vendredi par le président Donald Trump, qui classe l'Agence américaine pour les médias mondiaux (USAGM) parmi les entités fédérales jugées "inutiles". L'agence supervise ces diffuseurs qui, historiquement, ont promu les valeurs américaines à l'étranger. Kari Lake, nommée à la tête de l'agence après sa candidature infructueuse au Sénat, a défendu cette décision dans un courriel adressé au personnel, affirmant que les fonds des contribuables "ne correspondent plus aux priorités de l'agence". "Les contribuables ne financent plus une propagande radicale", a déclaré la Maison Blanche, présentant cette mesure comme une réduction des coûts.

Michael Abramowitz, directeur de VOA et l'un des 1 300 employés mis en congé, a averti que cette décision paralyserait la mission du diffuseur. "VOA a besoin d'une réforme réfléchie, et nous avons progressé à cet égard. Mais l'action d'aujourd'hui laissera Voice of America incapable de remplir sa mission vitale", a-t-il écrit sur Facebook.

"Les ayatollahs iraniens, les dirigeants communistes chinois et les autocrates à Moscou et à Minsk célébreraient la disparition de RFE/RL après 75 ans", a déclaré son président, Stephen Capus. Des élus démocrates ont qualifié cette décision de "dangereuse" qui "causera des dommages durables aux efforts américains pour contrer la propagande dans le monde".