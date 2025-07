Le Hamas doit "rendre les armes" et le contrôle de Gaza, dit le Premier ministre palestinien à l'ONU

Articles recommandés -

Lors d'une conférence des Nations unies consacrée à la solution à deux États, le Premier ministre de l'Autorité palestinienne, Mohammad Mustafa, a exhorté le Hamas à libérer tous les otages, à céder le contrôle de Gaza et à transférer ses armes à l'Autorité palestinienne. S'exprimant au siège de l'ONU à New York, Mustafa a souligné la responsabilité collective des pays pour mettre fin à la guerre contre le peuple palestinien à Gaza et dans l'ensemble de la Palestine.

« Tous les pays doivent agir maintenant pour arrêter la guerre, assurer la libération de tous les otages et prisonniers, et garantir le retrait des forces d'occupation israéliennes », a-t-il déclaré. Il a ajouté que l'Autorité palestinienne est prête à accueillir et à coordonner avec une force internationale arabe pour stabiliser Gaza après le conflit.

Mustafa a plaidé pour la réunification de la bande de Gaza avec la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, "sans occupation, siège, colonies, déplacements forcés ou annexion". « Nous devons reconstruire Gaza avec et pour notre peuple, mettre fin à l'occupation, obtenir l'indépendance palestinienne et mettre en œuvre la solution à deux États, où la Palestine et Israël vivent côte à côte en paix et en sécurité, pour une paix régionale, une sécurité et une prospérité durables », a-t-il insisté.