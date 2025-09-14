"Le Hamas ne peut pas continuer à exister", déclare Marco Rubio juste avant son arrivée en Israël

Articles recommandés -

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio doit arriver ce dimanche en Israël pour sa seconde visite officielle dans la région depuis sa prise de fonctions. Ce déplacement intervient dans un contexte particulièrement délicat, marqué par les tensions diplomatiques suscitées par la récente frappe israélienne au Qatar visant des dirigeants du Hamas.

Durant son séjour israélien, le chef de la diplomatie américaine rencontrera le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le président Isaac Herzog et le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar. Un entretien avec les familles d'otages figure également au programme, témoignant de l'importance accordée par Washington à cette question.

La dimension symbolique de la visite sera marquée par une cérémonie dans la Cité de David à Jérusalem et un passage au Mur occidental. Avant son départ, Marco Rubio a fixé le cadre de sa mission en termes sans équivoque : "Le Hamas ne peut pas continuer à exister si l'objectif est de parvenir à la paix dans la région". Il a souligné que le retour des otages constituait un objectif central de sa visite, précisant sur X être "en route pour Jérusalem" pour "se concentrer sur le retour des personnes kidnappées".

Le Département d'État a officiellement indiqué que le secrétaire d'État "transmettra à Israël les priorités des États-Unis dans le conflit avec le Hamas" tout en "réaffirmant l'engagement des États-Unis en faveur de la sécurité d'Israël".

Cette visite intervient alors que le président américain exprime une impatience de plus en plus grande face à l'échec répété des négociations entre Israël et le Hamas. Selon des propos rapportés vendredi par ses conseillers, Donald Trump soupçonnerait désormais Benjamin Netanyahou de chercher à prolonger artificiellement le conflit pour servir ses interets politiques. "A chaque fois qu'il y a une avancée dans les négociations, il bombarde quelqu'un", a-t-il déclaré en parlant du Premier ministre israélien après la frappe au Qatar. Cet incident, qui a provoqué des remous diplomatiques, figure également parmi les sujets sensibles à aborder lors du déplacement du secrétaire d'Etat américain. Rubio a tenté de minimiser l'impact de cet incident sur les relations bilatérales : "Ce différend ne modifiera pas la nature de nos relations avec Israël, mais nous allons en discuter et aborder son impact", a indiqué Marco Rubio avant son départ.

Il a rappelé que Donald Trump avait exprimé son mécontentement face à cette opération, tout en réitérant le soutien ferme des États-Unis à Israël.