"Le Hamas pourrait être éliminé en deux minutes", menace Donald Trump

Depuis le Bureau ovale, Donald Trump a de nouveau menacé le Hamas mardi après ses violations du cessez-le-feu. "Ce sont des gens assez violents, je dirais, et on pourrait les éliminer en deux minutes. Mais on leur donne encore une chance", a-t-il déclaré aux journalistes mardi.

Le président américain a souligné que le Hamas avait trahi ses engagements. "Vous savez, ils ont convenu qu'ils seraient très bons, très honnêtes durant le cessez-le-feu. Qu'ils ne tueraient personne, et ils en ont tué. Ce n'était pas l'accord que nous avions conclu", a-t-il dirt.

Malgré ces accusations, Trump dit privilégier la voie diplomatique : "S'ils ne respectent pas l'accord, ils seront sanctionnés très rapidement, mais je préférerais éviter cela."

Le président s'est ensuite félicité de la situation régionale : "Nous avons une paix totale au Moyen-Orient. Nous entretenons des liens d'amitié avec tout le monde, et des pays qui se haïssaient s'aiment désormais."

Plus tôt dans la journée, Trump avait publié un message bien plus virulent sur Truth Social, révélant que plusieurs pays alliés se tiendraient prêts à intervenir militairement à Gaza.

"Plusieurs de nos DÉSORMAIS GRANDS ALLIÉS au Moyen-Orient et dans les régions avoisinantes m'ont explicitement et fortement, avec beaucoup d'enthousiasme, informé qu'ils accueilleraient avec plaisir l'opportunité, à ma demande, d'entrer à GAZA avec une force lourde et de 'redresser le Hamas' si le Hamas continue d'agir mal", a-t-il écrit.

Dans un style caractéristique, Trump a ajouté : "L'amour et l'esprit d'entente au Moyen-Orient n'ont pas été aussi présents depuis mille ans ! C'est magnifique !" Avant de conclure par un ultimatum : "J'ai dit à ces pays, et à Israël : 'PAS ENCORE !' Il y a encore de l'espoir que le Hamas fasse ce qui est juste. S'il ne le fait pas, sa fin sera RAPIDE, FURIEUSE ET BRUTALE !"

En visite en Israël mardi, le vice-président J.D. Vance a réitéré la position américaine. "Notre avertissement au Hamas est très clair. Les termes du plan en 20 points présenté par le président sont très clairs. Le Hamas doit désarmer, se comporter correctement et, même si tous les combattants peuvent bénéficier d'une certaine clémence, ils ne pourront pas s'entretuer ni tuer leurs compatriotes palestiniens", a-t-il déclaré, avant de conclure : "Si le Hamas ne coopère pas, alors, comme l'a dit le président des États-Unis, le Hamas sera anéanti."