Le Honduras inscrit le Hamas et les Gardiens de la révolution sur sa liste terroriste

Le Honduras a officiellement inscrit le Hamas et les Gardiens de la révolution iraniens sur sa liste des organisations terroristes étrangères.

La décision, annoncée vendredi, place le pays d’Amérique centrale aux côtés de plusieurs alliés occidentaux engagés dans la lutte contre le terrorisme. Le gouvernement hondurien affirme vouloir réaffirmer son engagement en faveur de la paix, de la sécurité internationale et de la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes.

Selon le ministère israélien des Affaires étrangères, le Honduras devient le 46e pays à désigner les Gardiens de la révolution comme organisation terroriste au cours des douze derniers mois.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a salué cette annonce et félicité le président hondurien, Nasry Asfura. Il a qualifié cette décision de nouveau renfort important dans la campagne mondiale contre le terrorisme, qui menace selon lui la sécurité internationale, y compris en Amérique latine.

L’annonce du Honduras intervient quelques jours après une décision similaire de la République dominicaine, qui a désigné le Hezbollah et les Gardiens de la révolution comme organisations terroristes.

Le mois dernier, l’Argentine avait également inscrit les Gardiens de la révolution sur sa liste terroriste, devenant l’un des premiers pays d’Amérique du Sud à prendre une telle mesure contre le régime iranien.

Cette décision s’inscrit dans un rapprochement diplomatique entre le Honduras et Israël. Le président Nasry Asfura avait récemment exprimé à Jérusalem sa volonté d’ouvrir une « nouvelle ère » dans les relations bilatérales avec l’État hébreu. Le Honduras, qui a reconnu Israël dès 1948, avait transféré son ambassade à Jérusalem en 2021.