Le journaliste britannique Sami Hamdi, connu pour avoir soutenu les attaques du 7 octobre, arrêté aux Etats-Unis

Les autorités américaines de l’immigration ont arrêté le commentateur et journaliste britannique Sami Hamdi, connu pour ses prises de position virulentes contre Israël. Il est actuellement détenu par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), alors qu’il effectuait une tournée de conférences à travers les États-Unis.

Sami Hamdi s’est illustré par le passé pour des déclarations polémiques. Après les attaques du 7 octobre 2023, il avait appelé, lors d’un prêche dans une mosquée de Londres, à « célébrer la victoire », déclarant notamment : « N’ayez pas pitié d’eux, ils ne veulent pas de votre pitié. Célébrons la victoire ! Combien d’entre vous ont ressenti l’euphorie en apprenant ce qui s’est passé ? Allahu Akbar ! »

Rédacteur en chef de The International Interest, il affirme également que les Frères musulmans ont été injustement diabolisés au Moyen-Orient – ​​une défense cohérente avec son alignement de longue date avec les réseaux dirigés par les Frères musulmans.

L’arrestation est intervenue à l’aéroport international de San Francisco, peu avant son embarquement pour la Floride, où il devait intervenir lors d’un événement organisé par le Council on American-Islamic Relations (CAIR). La veille, Hamdi avait pris la parole à Sacramento, en Californie, lors d’un autre rassemblement du CAIR.

Dans un communiqué, une porte-parole du Département de la Sécurité intérieure (DHS) a indiqué que le visa du journaliste avait été révoqué. « Le visa de cet individu a été annulé et il est détenu par l’ICE en attendant son expulsion du pays », a-t-elle déclaré, ajoutant que « sous la présidence de Donald Trump, ceux qui soutiennent le terrorisme et compromettent la sécurité nationale ne seront pas autorisés à travailler ou à séjourner aux États-Unis ».

Du côté du CAIR, son directeur exécutif adjoint, Edward Ahmed Mitchell, a affirmé que les avocats de l’organisation tentaient d’entrer en contact avec Hamdi, sans succès. Mitchell a précisé que le journaliste avait toujours nié tout lien avec des organisations islamistes extrémistes.

Parallèlement, la militante conservatrice Laura Loomer a affirmé sur les réseaux sociaux être à l’origine du signalement ayant conduit à l’arrestation du commentateur britannique.