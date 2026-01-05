Le juge fédéral qui présidera le procès de Nicolas Maduro est juif orthodoxe

Suite à l'arrestation de Nicolas Maduro samedi, le juge Alvin Hellerstein, magistrat fédéral de 92 ans, a été désigné pour présider le procès pénal de l'ancien président vénézuélien. Le procès se tiendra au tribunal du district sud de New York, à Manhattan, considéré comme l'un des tribunaux les plus puissants et influents des États-Unis en matière de sécurité nationale, de terrorisme et de criminalité internationale.

Alvin Hellerstein compte parmi les juges fédéraux en activité les plus anciens du pays. Nommé à la magistrature en 1998 par le président Bill Clinton, il a accédé au statut de juge senior en 2011 mais a continué à siéger bien au-delà.

Au cours de sa longue carrière, il a traité des affaires de terrorisme et de sécurité nationale, des litiges financiers complexes et d'importants procès civils, notamment des plaintes liées aux attentats du 11 septembre. Les avocats qui ont plaidé devant lui le décrivent comme "dur, méthodique et perspicace, tout en étant d'une équité sans faille".

Selon l'acte d'accusation, Maduro est inculpé de graves infractions fédérales, notamment de trafic de drogue, de corruption d'État et de crimes liés au terrorisme.

L'appartenance du juge Hellerstein au judaïsme orthodoxe est bien connue dans les milieux juridiques et au sein de la communauté juive de New York, mais elle est rarement évoquée lors des procédures judiciaires. Il a occupé des postes à responsabilité au sein de la communauté orthodoxe et est reconnu pour concilier sa pratique religieuse et un strict respect de la loi fédérale.

Ces dernières années, Alvin Hellerstein a rendu des décisions tant en faveur qu'en opposition aux positions de l'administration Trump. Il a notamment bloqué des expulsions pour des motifs constitutionnels et rejeté des demandes de réduction de peine fondées sur la religion ou la nationalité.

Tout au long de sa carrière, il a constamment souligné que l'identité personnelle ou religieuse ne joue aucun rôle dans la prise de décision judiciaire.