Le maire de New York annonce la création d'un bureau municipal dédié à la lutte contre l'antisémitisme

Face à une flambée alarmante des actes antisémites, le maire de New York, Eric Adams, a dévoilé mardi une initiative sans précédent : la création du premier "Bureau municipal de lutte contre l'antisémitisme" aux États-Unis.

Cette annonce intervient dans un contexte particulièrement préoccupant, alors que les statistiques officielles du NYPD révèlent que 54% des crimes haineux perpétrés dans la métropole en 2024 visaient spécifiquement la communauté juive. Une tendance qui s'est encore aggravée depuis janvier, avec une hausse atteignant désormais 62% pour le premier trimestre 2025.

"Alors que nous continuons de constater la montée de l'antisémitisme ici, chez nous et dans tout le pays, il faut une action décisive", a déclaré le maire Adams lors de la présentation de cette nouvelle structure. "Depuis le premier jour, notre administration s'est engagée à assurer la sécurité de tous les New-Yorkais et à les protéger contre la haine sous toutes ses formes."

Le bureau fonctionnera selon trois axes principaux : la mise en place d'un groupe de travail interministériel chargé de surveiller les affaires antisémites à travers tout le système judiciaire, l'élaboration de recommandations sur les ordonnances et la législation et un contrôle rigoureux garantissant que les organismes financés par la municipalité ne favorisent aucune forme d'antisémitisme

Pour diriger cette nouvelle entité, le maire a nommé Moshe Davis, qui occupait depuis novembre 2022 le poste d'agent de liaison avec la communauté juive au sein du bureau des affaires communautaires. "La lutte contre l'antisémitisme exige une approche musclée : coordonnée, sans complexe et immédiate", a affirmé Davis lors de sa nomination. "Le maire Adams soutient la communauté juive et, avec la création de ce bureau, il renforce sa détermination à garantir que les Juifs de New York prospèrent dans notre ville."

Le nouveau directeur a d'ores et déjà annoncé la constitution prochaine d'un comité consultatif réunissant des leaders juifs de tous les quartiers, qui guidera les orientations stratégiques du bureau.

Si les principales organisations juives de la ville ont salué cette initiative, certaines voix critiques estiment que des mesures plus globales et un financement conséquent seront nécessaires pour endiguer efficacement le phénomène.

Cette décision revêt une importance particulière dans une ville qui abrite la plus importante communauté juive hors d'Israël, avec plus de 1,5 million de personnes de confession ou de culture juive vivant dans la zone métropolitaine new-yorkaise.