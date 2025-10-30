Le maire de New York Eric Adams poursuivi pour avoir comparé les manifestants pro-palestiniens au Ku Klux Klan

Hassan Naveed, ancien directeur du Bureau municipal de prévention des crimes haineux de New York, a déposé mardi une plainte devant la Cour suprême de l’État, accusant l’administration du maire Eric Adams d’islamophobie. Selon Naveed, musulman et en poste d’octobre 2022 à avril 2024, il a été licencié pour des motifs discriminatoires et soumis à un « environnement de travail hostile ».

La plainte affirme que, quelques semaines après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, Adams aurait reproché à la communauté musulmane de la ville de ne pas avoir suffisamment condamné le groupe terroriste et aurait comparé certaines manifestations pro-palestiniennes à des rassemblements du Ku Klux Klan. Elle souligne également que certaines organisations musulmanes, comme le Conseil des relations américano-islamiques et l’Association arabo-américaine de New York, ont été exclues des réunions sur la prévention des crimes haineux.

Selon Naveed, l’administration a choisi de privilégier un imam favorable au dialogue avec Israël pour gérer les tensions post-attaque et aurait coordonné ses réponses avec le consulat israélien. Lors de son licenciement, Adams a invoqué des manquements dans la soumission de son rapport annuel et l’augmentation des crimes haineux survenus sous sa responsabilité.

Un porte-parole du maire a déclaré que le licenciement relevait d’une « insuffisance professionnelle » et non de l’identité ou de la religion de Naveed, affirmant que ces allégations seraient contestées devant les tribunaux.

La plainte vise à obtenir un jugement déclarant que le licenciement a violé les lois sur les droits civiques, ainsi que des indemnités et des dommages-intérêts punitifs. Elle survient à une semaine de l’élection municipale, où Zohran Mamdani, critique d’Israël et figure de l’extrême gauche, est le grand favori pour devenir le premier maire musulman de New York.