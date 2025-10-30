Le maire de New York Eric Adams poursuivi pour avoir comparé les manifestants pro-palestiniens au Ku Klux Klan

Le plaignant accuse l'administration du maire d'islamophobie

i24NEWS
2 min
Le maire de New York, Eric Adams
Le maire de New York, Eric Adams

Hassan Naveed, ancien directeur du Bureau municipal de prévention des crimes haineux de New York, a déposé mardi une plainte devant la Cour suprême de l’État, accusant l’administration du maire Eric Adams d’islamophobie. Selon Naveed, musulman et en poste d’octobre 2022 à avril 2024, il a été licencié pour des motifs discriminatoires et soumis à un « environnement de travail hostile ».

La plainte affirme que, quelques semaines après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, Adams aurait reproché à la communauté musulmane de la ville de ne pas avoir suffisamment condamné le groupe terroriste et aurait comparé certaines manifestations pro-palestiniennes à des rassemblements du Ku Klux Klan. Elle souligne également que certaines organisations musulmanes, comme le Conseil des relations américano-islamiques et l’Association arabo-américaine de New York, ont été exclues des réunions sur la prévention des crimes haineux.

Selon Naveed, l’administration a choisi de privilégier un imam favorable au dialogue avec Israël pour gérer les tensions post-attaque et aurait coordonné ses réponses avec le consulat israélien. Lors de son licenciement, Adams a invoqué des manquements dans la soumission de son rapport annuel et l’augmentation des crimes haineux survenus sous sa responsabilité.

Video poster
Le maire de New York Eric Adams se rend chez le Rabbin Pinto

Un porte-parole du maire a déclaré que le licenciement relevait d’une « insuffisance professionnelle » et non de l’identité ou de la religion de Naveed, affirmant que ces allégations seraient contestées devant les tribunaux.

La plainte vise à obtenir un jugement déclarant que le licenciement a violé les lois sur les droits civiques, ainsi que des indemnités et des dommages-intérêts punitifs. Elle survient à une semaine de l’élection municipale, où Zohran Mamdani, critique d’Israël et figure de l’extrême gauche, est le grand favori pour devenir le premier maire musulman de New York.

