Le maire de New York se dit "horrifié" par les manifestations antisémites à l'Université Columbia

Le maire de New York, Eric Adams, a vivement dénoncé dimanche les manifestations en cours à l'Université Columbia, affirmant que la ville "ne sera pas une ville d'anarchie". "Je suis horrifié et dégoûté par l'antisémitisme qui est déversé à l'Université Columbia et aux alentours", a déclaré Adams, citant l'exemple d'une jeune femme tenant une pancarte désignant les étudiants juifs comme les "prochaines cibles d'Al-Qassam", ou d'une autre scandant "Nous sommes le Hamas", ainsi que des groupes d'étudiants chantant "Nous ne voulons pas de sionistes ici".

Le maire a condamné ces discours de haine avec la plus grande fermeté, qualifiant le soutien à une organisation terroriste visant à tuer des Juifs de "répugnant et méprisable". Il a rappelé que la haine n'avait pas sa place dans la ville et a chargé le NYPD d'enquêter sur toute violation de la loi signalée.

Adams a précisé que l'Université Columbia étant une institution privée sur un terrain privé, le NYPD ne pouvait y être présent que sur demande expresse des hauts responsables de l'université. Il a exhorté l'administration de Columbia à améliorer et à maintenir une ligne de communication ouverte avec le NYPD pour assurer la sécurité de tous les étudiants et du personnel sur le campus, ainsi que celle de tous les New-Yorkais.

"Je sais que le conflit au Moyen-Orient a laissé beaucoup d'entre nous en deuil et en colère. Les New-Yorkais ont tout à fait le droit d'exprimer leur chagrin, mais cette douleur ne donne à personne le droit de harceler ou de menacer les autres, ni de faire du mal physiquement à quelqu'un avec qui ils ne sont pas d'accord", a souligné le maire.

En tant que maire de la ville abritant la plus grande communauté juive au monde en dehors d'Israël, Adams a assuré que la douleur causée par ces manifestations aux Juifs du monde entier ne lui échappait pas, tout en reconnaissant également la souffrance de ceux qui protestent en faveur des vies innocentes perdues à Gaza. "En ce moment de tensions exacerbées dans le monde, nous restons unis contre la haine", a-t-il conclu.