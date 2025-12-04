Le Paraguay adopte la définition de l’antisémitisme de l'IHRA

À l’issue de la visite officielle dans le pays du ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, la Chambre des députés du Paraguay a adopté la définition de l’antisémitisme proposée par l’Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (IHRA). Cette décision marque une étape importante dans la coopération bilatérale entre les deux pays sur les questions de lutte contre la haine et la discrimination.

Selon la résolution votée, l’ensemble des unités administratives et institutionnelles de la Chambre intégreront désormais cette définition dans leurs activités et programmes de formation. L’objectif est de renforcer les outils de prévention et de sensibilisation face aux manifestations contemporaines de l’antisémitisme.

La semaine dernière, lors de sa visite de travail à Asuncion, Gideon Sa'ar avait rencontré le président de la Chambre des députés, Raul Latour, avec lequel il avait souligné l’importance pour le Paraguay de faire avancer ce dossier. Le chef de la diplomatie israélienne avait également pris la parole devant les deux chambres du Congrès pour encourager l’adoption de la définition de l’IHRA.

Le texte de l’IHRA, largement reconnu à l’international, inclut parmi les formes d’antisémitisme certaines expressions d’antisionisme lorsqu’elles visent à nier au peuple juif son droit à l’autodétermination ou à délégitimer l’existence de l’État d’Israël.

Cette décision du Parlement paraguayen s’inscrit dans un mouvement global d’États et d’institutions adoptant la définition de l’IHRA afin de renforcer leurs politiques de lutte contre l’antisémitisme.