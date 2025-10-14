Le parti de Mamdani dénonce le cessez-le-feu et soutient la "résistance palestinienne"

Le Democratic Socialists of America (DSA), formation d’extrême gauche dirigée par Zohran Mamdani, favori à la mairie de New York, a publié un communiqué virulent condamnant l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

« La résistance palestinienne a annoncé un cessez-le-feu, mais cela ne mettra pas fin au génocide ni à l’occupation des terres palestiniennes », écrit le DSA, accusant Israël de poursuivre « l’assaut contre le peuple palestinien » et qualifiant l’accord de « simple trêve conditionnelle ». Le parti se garde de mentionner les otages israéliens ou le Hamas, tout en affirmant sa « solidarité la plus forte avec nos camarades en Palestine ».

Selon le texte, le DSA « n’a aucune illusion sur la volonté d’Israël de respecter un accord protégeant la vie ou l’autodétermination palestinienne ». Le mouvement réaffirme son soutien aux Thawabit, les « principes fondamentaux » palestiniens, qui reconnaissent le droit à la résistance. Zohran Mamdani, lui-même, a dénoncé la « complicité américaine dans le génocide et l’apartheid israéliens », estimant que « nos impôts ont financé une tragédie morale et humaine ». Il appelle à « une véritable reddition de comptes » pour les responsables politiques américains. Le DSA promet de poursuivre ses manifestations pour « mettre fin à la complicité des États-Unis » et obtenir « la pleine liberté et le droit au retour des réfugiés palestiniens ».