Le Pentagone confirme une réduction de moitié des troupes américaines en Syrie

L'armée américaine va considérablement réduire sa présence en Syrie dans les semaines et mois à venir, a annoncé vendredi le porte-parole principal du Pentagone, Sean Parnell. Cette réorganisation pourrait diminuer de moitié le nombre de troupes américaines déployées dans le pays.

"Ce processus délibéré et basé sur les conditions du terrain ramènera la présence américaine en Syrie à moins d'un millier de soldats dans les prochains mois", a précisé Parnell dans un communiqué.

Environ 2 000 soldats actuellement déployés

Les États-Unis maintiennent actuellement environ 2 000 militaires en Syrie, répartis sur plusieurs bases, principalement dans le nord-est du pays. Ces troupes travaillent avec les forces locales pour empêcher une résurgence de l'État islamique, qui avait conquis de vastes territoires en Irak et en Syrie en 2014 avant d'être repoussé par une coalition internationale. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a ordonné cette consolidation sous l'égide de la Force opérationnelle interarmées combinée - Opération Inherent Resolve (détermination absolue) - vers des emplacements spécifiques en Syrie.

Maintien de la pression sur l'État islamique

Malgré cette réduction significative des effectifs, le Pentagone assure que le Commandement central américain (CENTCOM) "restera prêt à poursuivre les frappes contre ce qui reste de l'EI en Syrie et à travailler avec les partenaires de la coalition pour maintenir la pression sur l'EI et répondre à toute autre menace terroriste."

Cette décision intervient dans un contexte de changements géopolitiques majeurs en Syrie depuis la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre dernier, et s'inscrit dans la volonté affichée de l'administration Trump de réduire l'empreinte militaire américaine au Moyen-Orient.

Une consolidation stratégique

Le Pentagone présente cette réduction comme une "consolidation" plutôt qu'un retrait, suggérant que Washington entend maintenir une présence militaire en Syrie, mais de manière plus concentrée et potentiellement plus efficiente.

Cette annonce survient alors que l'administration Trump cherche à redéfinir sa politique au Moyen-Orient, en privilégiant des approches diplomatiques tout en maintenant une capacité d'intervention militaire limitée contre les menaces terroristes persistantes.

La réduction des troupes en Syrie suscite néanmoins des inquiétudes parmi certains analystes qui craignent qu'un désengagement américain trop rapide ne crée un vide sécuritaire dont pourraient profiter les groupes djihadistes, l'Iran ou la Turquie, qui entretient des relations tendues avec les forces kurdes soutenues par Washington.