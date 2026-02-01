Le Pentagone écarte une frappe imminente contre l’Iran

Une attaque américaine contre l’Iran n’est pas envisagée à court terme, selon des responsables du Pentagone cités dimanche. En cause : la nécessité pour l’armée américaine de renforcer préalablement ses dispositifs de défense aérienne dans la région, afin de protéger à la fois ses forces et ses alliés, au premier rang desquels Israël. À ce stade, les États-Unis se disent prêts uniquement à mener des frappes limitées, si la situation l’exigeait.

Selon ces sources, Washington dispose déjà de moyens de défense aérienne déployés au Moyen-Orient, ainsi que de destroyers capables d’intercepter des menaces venues du ciel. Toutefois, des renforts supplémentaires sont en cours d’acheminement vers la zone de responsabilité du Commandement central américain. Des systèmes de défense de type Patriot et THAAD doivent être installés sur plusieurs bases américaines dans la région, notamment au Qatar, en Arabie saoudite et en Jordanie.

Les préparatifs américains s’inscrivent dans un scénario redouté par les services de renseignement: en cas de feu vert donné par le président Donald Trump à une offensive de grande ampleur, l’Iran riposterait par un déluge de missiles balistiques de courte et moyenne portée, visant des installations américaines dans la région ainsi qu’Israël. Face à cette menace, les pays du Golfe renforcent eux aussi leurs capacités défensives. Un responsable régional a indiqué au Wall Street Journal que plusieurs batteries de THAAD récemment achetées par l’Arabie saoudite avaient déjà été livrées.

Sur le plan politique, le ton reste dur à Téhéran. Le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a mis en garde plus tôt dans la journée contre les conséquences d’une attaque américaine, avertissant qu’un tel acte déclencherait un affrontement régional. "Les menaces de guerre contre nous ne sont pas nouvelles. L’Iran a déjà traversé ce type d’épreuves au cours de son histoire", a-t-il déclaré.

Dans le même temps, Washington entretient une ligne diplomatique prudente. À bord d’Air Force One, Donald Trump a affirmé dans la nuit qu’il estimait que l’Iran menait des discussions "sérieuses" avec les États-Unis. Le président américain a dit espérer un accord "satisfaisant", qui inclurait notamment l’abandon par Téhéran de toute ambition en matière d’armement nucléaire.