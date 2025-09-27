Le Pentagone en difficulté : l’ambitieux programme de drones "Replicator" échoue face au défi chinois

Selon le Wall Street Journal, une initiative majeure du Pentagone visant à déployer des milliers de drones autonomes pour contrer la montée en puissance militaire de la Chine a échoué, suscitant de vives inquiétudes à Washington. L’opération, baptisée « Replicator », devait fournir des systèmes aériens, terrestres et maritimes « petits, intelligents et peu coûteux » d’ici août 2025. Lancée en 2023 sous l’administration Biden par la vice-ministre de la Défense Kathleen Hicks, elle bénéficiait d’un budget initial d’un milliard de dollars, jugé insuffisant par plusieurs parlementaires.

Le programme a rencontré plusieurs obstacles techniques : certaines plateformes se sont révélées peu performantes, trop coûteuses ou trop lentes à produire en série. Surtout, le Pentagone n’a pas réussi à mettre au point un logiciel capable de coordonner efficacement des flottes de drones provenant de fabricants différents, condition essentielle pour frapper simultanément une cible.

Face à ces difficultés, la gestion de « Replicator » a été transférée à une nouvelle division, la Defense Autonomous Warfare Group (DAWG), spécialisée dans la guerre autonome, afin d’accélérer le processus et de cibler les technologies réellement adaptées. Si certains responsables militaires estiment que ces obstacles sont inévitables dans un projet aussi novateur, d’autres dénoncent des décisions précipitées ayant conduit à l’achat de systèmes inopérants. Cet échec partiel intervient alors que la Chine continue d’élargir rapidement son arsenal naval, aérien et balistique, nourrissant la crainte américaine d’une tentative de prise de contrôle de Taïwan d’ici 2027.