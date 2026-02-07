Le Pentagone rompt ses liens avec Harvard, accusée de diffuser des "idéologies radicales"

Le Pentagone a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi la rupture de l’ensemble de ses liens académiques avec l’université de Harvard. Sont concernés les programmes de formation militaire ainsi que les bourses accordées à des officiers américains au sein de l’institution. La décision s’inscrit dans le bras de fer prolongé entre l’administration du président Donald Trump et l’université.

Dans un communiqué officiel, le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a justifié cette décision en affirmant que Harvard « ne répond plus aux standards du ministère de la Défense ni aux valeurs des forces armées ». Selon lui, trop d’officiers envoyés à Harvard sont revenus « imprégnés d’idéologies radicales » jugées incompatibles avec l’efficacité militaire.

« Pendant trop longtemps, nous avons confié nos meilleurs officiers à Harvard en espérant qu’elle comprenne et respecte l’esprit combattant. Au lieu de cela, nombre d’entre eux sont revenus transformés idéologiquement », a déclaré Hegseth, ajoutant dans un message publié sur le réseau X : « Harvard est “woke”. Le ministère de la Défense ne l’est pas ».

À compter de l’année universitaire 2026-2027, le Pentagone mettra fin à tous les programmes de formation militaire avancée à Harvard. Les personnels actuellement inscrits pourront toutefois achever leurs cursus. Le ministère a également annoncé qu’un audit similaire serait prochainement lancé dans d’autres universités de l’Ivy League.

Cette rupture intervient dans un contexte de tensions accrues entre la Maison-Blanche et Harvard. L’administration Trump a déjà amputé de plusieurs milliards de dollars les financements fédéraux de recherche de l’université et tenté de restreindre son accueil d’étudiants étrangers. Le gouvernement accuse l’établissement de tolérance à l’égard de l’antisémitisme sur le campus, accusation que Harvard rejette, dénonçant des représailles politiques.

L’université a engagé deux procédures judiciaires contre l’administration fédérale. Des décisions de justice provisoires lui ont jusqu’ici donné raison, mais les recours sont toujours en cours. Malgré des signaux d’apaisement évoqués l’été dernier, aucune issue négociée n’a, à ce stade, abouti.