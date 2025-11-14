Le Pentagone s'alarme : la Chine pourrait voler la technologie des F-35 vendus à l'Arabie saoudite

L'administration Trump prépare activement la visite du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane à la Maison Blanche la semaine prochaine. Dans ce contexte, Washington s'efforce de finaliser les détails d'un contrat majeur portant sur la vente de chasseurs F-35 à Riyad. Mais un rapport confidentiel du Pentagone, révélé vendredi par le New York Times, révèle les inquiétudes des responsables de la sécurité américaine concernant cette transaction de plusieurs milliards de dollars.

Selon ce document, des sources au Pentagone redoutent un scénario dans lequel la Chine pourrait acquérir cette technologie de pointe si la vente se concrétise. Les experts ayant travaillé sur ce dossier et assisté à plusieurs briefings expriment leurs craintes face aux risques d'espionnage chinois ou d'un partenariat sécuritaire sino-saoudien qui pourrait compromettre ces développements technologiques stratégiques.

L'Arabie saoudite est aujourd'hui le principal acheteur d'armement américain. Selon des sources américaines, cette acquisition potentielle de chasseurs avancés constitue une étape supplémentaire vers la signature d'un accord de défense mutuelle entre les deux pays.

Mais Riyad n'est pas le seul pays de la région à convoiter ces appareils américains de dernière génération. Israël a récemment contacté Washington pour l'exhorter à examiner attentivement la question de la vente de F-35 à la Turquie. Les responsables israéliens ont clairement exprimé leur opposition à ce qu'Ankara acquière ces avions de combat sophistiqués, également utilisés par Tsahal.

L'administration Trump n'a pas encore tranché définitivement sur ces dossiers. Toutefois, au vu des récentes transactions d'armement américaines dans la région, il semble que si le président estime que son pays peut en tirer profit, la réponse à la demande du président turc Erdogan pourrait être positive. Israël tente pour l'heure de faire obstacle à cette vente, mais le succès de ces démarches reste incertain.