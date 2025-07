Le père de Zohran Mamdani justifie les attentats-suicides et l’Intifada

Articles recommandés -

Mahmood Mamdani, professeur à l’université de Columbia et père de Zohran Mamdani, candidat à la mairie de New York, est au cœur d’une controverse liée à ses positions jugées extrêmes sur Israël, la violence politique et le conflit israélo-palestinien. Il siège notamment au conseil consultatif du "Gaza Tribunal", un collectif militant qui accuse Israël de "génocide à Gaza" et appelle à des sanctions à travers la campagne BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions).

Selon une enquête de Fox News, Mahmood Mamdani a exprimé dans ses écrits, une forme de compréhension, voire de justification, du recours aux attentats-suicides. Dans son ouvrage "Good Muslim, Bad Muslim" (2004), il affirme notamment que les kamikazes doivent être perçus comme des "soldats" et que cette forme de violence s’inscrit dans la modernité politique, et non dans la barbarie.

Des passages de cet ouvrage, exhumés ces derniers jours, ont provoqué une vague d’indignation. Le milliardaire américain Bill Ackman a tweeté : "La pomme ne tombe jamais loin de l’arbre", laissant entendre une proximité idéologique entre Mahmood Mamdani et son fils. Shaun Maguire, partenaire de Sequoia Capital, a pour sa part qualifié les Mamdani d’"islamistes", accusant le père de justifier l’Intifada, de minimiser les attentats du 11-septembre et de promouvoir la violence.

Mahmood Mamdani est aussi accusé d’avoir empêché des étudiants pro-israéliens d’accéder à un campement propalestinien sur le campus de Columbia en 2024, lors d’une manifestation où des drapeaux américains ont été brûlés.

Des universitaires, cependant, nuancent cette lecture. Selon un professeur de philosophie religieuse interrogé par Forbes, Mamdani ne fait qu’analyser les causes de la violence islamiste, qu’il relie notamment aux politiques étrangères américaines durant la Guerre froide. Il n’appellerait pas directement à la violence, mais chercherait à la contextualiser.

Mahmood Mamdani publiera cet automne un nouvel essai intitulé "Slow Poison", dans lequel il décrit Israël comme une "puissance coloniale", allant jusqu’à affirmer que l’influence israélienne aurait transformé l’Ouganda (son pays d'origine), en "orgie de violence".

Ces déclarations, bien que formulées par le père, pourraient avoir un impact sur la carrière politique de Zohran Mamdani, déjà connu pour ses positions farouchement anti-israéliennes, et que certains n'hésitent pas à accuser d'antisémitisme.