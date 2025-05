"Le pire est arrivé" : Sébastien Lévi décrypte la montée de l'antisémitisme aux États-Unis

L'attaque meurtrière contre deux employés de l'ambassade d'Israël à Washington a profondément secoué la communauté juive américaine. Pour Sébastien Lévi, spécialiste de la vie politique aux États-Unis depuis New York, cette tragédie était malheureusement prévisible dans un contexte de montée exponentielle de l'antisémitisme.

Une peur quotidienne devenue réalité

"Je ne pourrais pas parler de stupéfaction", confie Sébastien Lévi avec franchise. "On le craignait." Cette appréhension constante, il la vit au quotidien. "Mon épouse qui est israélienne préfère éviter de lire en hébreu dans le métro new-yorkais", révèle-t-il, illustrant par cet exemple personnel la réalité vécue par de nombreuses familles juives et israéliennes aux États-Unis. Les chiffres qu'il évoque sont éloquents : "On est passé d'environ 2-3 000 actes antisémites à 10 000 actes antisémites en 2024", soit une multiplication par trois à quatre depuis le 7 octobre. Cette explosion statistique se traduit par une transformation radicale du quotidien communautaire.

L'émergence d'un antisémitisme de gauche radicale

L'analyse de Sébastien Lévi met en lumière un phénomène nouveau et inquiétant. "Lorsqu'on parlait d'assassinats antisémites ces dernières années, on avait à l'esprit essentiellement les milieux islamistes ou les milieux d'extrême droite", explique-t-il. "Là, il s'agit d'un militant lié à la gauche radicale, à l'extrême gauche américaine. Et c'est nouveau." Ce changement de profil illustre selon lui "l'application du fameux 'globalize the intifada'". Les mots, insiste-t-il, "ont des conséquences". Quand certains appellent à "arrêter ce qui se passe à Gaza par tous les moyens nécessaires", d'autres "le prennent au pied de la lettre".

Quand les mots deviennent des armes

Pour Sébastien Lévi, cette tragédie résulte directement d'un "discours extrêmement violent, brutal" porté par une frange radicale du mouvement pro-palestinien. Il rappelle les propos de certains leaders sur les campus universitaires l'an dernier, où "il s'agissait de tuer des sionistes, c'était présenté comme un devoir". "Les mots peuvent aussi tuer", martèle-t-il. "Et c'est ce qu'on a vu hier, malheureusement." Cette radicalisation touche "cette aile ultra-minoritaire dans la gauche progressiste" visible notamment "sur le campus de Columbia".

Un antisémitisme, pas de l'anti-israélisme

L'expert insiste sur une distinction cruciale : "C'est un acte antisémite et pas anti-israélien. S'en prendre à un jeune couple au musée juif, c'est clairement un acte antisémite." Cette précision souligne la nature profondément raciste de l'attaque, qui visait des Juifs en tant que tels. Il espère que cette tragédie "va inciter un certain nombre de leaders de certains mouvements pro-palestiniens sur les campus à vraiment condamner de manière extrêmement nette la violence", car "un cap a été franchi".

Une sécurité renforcée mais une sérénité perdue

Sébastien Lévi, qui a "vécu la montée de l'antisémitisme en France au début des années 2000", observe une transformation similaire aux États-Unis. "Lorsque je suis arrivé à New York, je ne voyais pas de voitures de police devant les synagogues. Depuis quelque temps, vous les voyez." Cette militarisation de la sécurité communautaire témoigne d'une "vraie prise de conscience des autorités, qu'elles soient démocrates ou républicaines". Il salue ce "consensus sur l'ampleur de la menace" et le "soutien complet des autorités américaines qui ne nient pas du tout le problème".

Un mode de vie transformé

Mais cette protection institutionnelle ne peut masquer une réalité douloureuse : "Aujourd'hui, vous n'avez plus la même tranquillité d'esprit lorsque vous êtes juif ou israélien aux États-Unis." Sans atteindre encore "ce qu'on peut avoir à Paris", la situation s'est considérablement dégradée. "On n'est plus dans la sérénité complète."

Un appel à la responsabilité

L'intervention de Sébastien Lévi résonne comme un appel à la prise de conscience. Sa distinction entre les manifestations pro-palestiniennes légitimes et les dérives radicales est claire, mais son message est sans ambiguïté : les mots d'ordre violents ont des conséquences tragiques. "Pour la cause même pro-palestinienne, il est important que la violence soit dénoncée de façon le plus univoque possible", conclut-il.

Son témoignage offre un éclairage précieux sur une Amérique où la communauté juive doit désormais composer avec une menace multiforme, venue d'horizons politiques inattendus, transformant profondément un mode de vie jusqu'alors serein.