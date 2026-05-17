Le porte avion USS Gerald R. Ford rentre après 11 mois en mer

Le porte-avions américain USS Gerald R. Ford est rentré samedi à la base navale de Norfolk, en Virginie, après un déploiement exceptionnel de 11 mois.

Près de 4 500 marins du groupe aéronaval ont été accueillis par leurs familles et par le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, au terme de 326 jours en mer. Selon l’US Navy, le navire a parcouru plus de 57 700 milles nautiques et effectué 23 ravitaillements en mer pendant cette mission.

Ce déploiement est présenté comme le plus long pour un porte-avions américain depuis la guerre du Vietnam. Le USS Gerald R. Ford, considéré comme le plus grand porte-avions du monde, avait quitté la Virginie le 24 juin 2025 pour une rotation initialement prévue en Europe, avant que sa mission ne soit prolongée et redirigée à plusieurs reprises.

Le groupe aéronaval a d’abord participé à des exercices de l’OTAN en Méditerranée et dans l’Arctique, avant d’être envoyé dans les Caraïbes, puis au Moyen-Orient, dans un contexte de tensions régionales avec l’Iran. L’Associated Press indique que le porte-avions a notamment soutenu les opérations américaines liées à la guerre contre l’Iran et à la capture de Nicolás Maduro, alors président du Venezuela.

À son arrivée à Norfolk, le USS Gerald R. Ford était accompagné des destroyers USS Bainbridge et USS Mahan, également de retour après ce long déploiement.

Lors de la cérémonie, Pete Hegseth a salué l’endurance des équipages et remis au Carrier Strike Group 12 la Presidential Unit Citation, l’une des plus hautes distinctions collectives accordées à une unité militaire américaine, pour ses performances en opération.

Ce retour marque toutefois aussi le début d’une période de maintenance importante. Un déploiement aussi long a fortement sollicité le navire, ses équipements et ses équipages, alors que l’US Navy devra désormais évaluer l’état opérationnel du porte-avions avant son prochain cycle de mission.