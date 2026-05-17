Le porte avion USS Gerald R. Ford rentre après 11 mois en mer

Le plus grand porte-avions américain a passé 326 jours en mer, le plus long déploiement opérationnel d’un porte-avions américain depuis la guerre du Vietnam.

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USS Gerald R. Ford and its accompanying warships returned to Virginia on May, 16 2026
USS Gerald R. Ford and its accompanying warships returned to Virginia on May, 16 2026Petty Officer 1st Class Clay Wha

Le porte-avions américain USS Gerald R. Ford est rentré samedi à la base navale de Norfolk, en Virginie, après un déploiement exceptionnel de 11 mois.

Près de 4 500 marins du groupe aéronaval ont été accueillis par leurs familles et par le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, au terme de 326 jours en mer. Selon l’US Navy, le navire a parcouru plus de 57 700 milles nautiques et effectué 23 ravitaillements en mer pendant cette mission.

Ce déploiement est présenté comme le plus long pour un porte-avions américain depuis la guerre du Vietnam. Le USS Gerald R. Ford, considéré comme le plus grand porte-avions du monde, avait quitté la Virginie le 24 juin 2025 pour une rotation initialement prévue en Europe, avant que sa mission ne soit prolongée et redirigée à plusieurs reprises.

Le groupe aéronaval a d’abord participé à des exercices de l’OTAN en Méditerranée et dans l’Arctique, avant d’être envoyé dans les Caraïbes, puis au Moyen-Orient, dans un contexte de tensions régionales avec l’Iran. L’Associated Press indique que le porte-avions a notamment soutenu les opérations américaines liées à la guerre contre l’Iran et à la capture de Nicolás Maduro, alors président du Venezuela.

À son arrivée à Norfolk, le USS Gerald R. Ford était accompagné des destroyers USS Bainbridge et USS Mahan, également de retour après ce long déploiement.

Lors de la cérémonie, Pete Hegseth a salué l’endurance des équipages et remis au Carrier Strike Group 12 la Presidential Unit Citation, l’une des plus hautes distinctions collectives accordées à une unité militaire américaine, pour ses performances en opération.

Ce retour marque toutefois aussi le début d’une période de maintenance importante. Un déploiement aussi long a fortement sollicité le navire, ses équipements et ses équipages, alors que l’US Navy devra désormais évaluer l’état opérationnel du porte-avions avant son prochain cycle de mission.

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