Le Premier ministre canadien affirme que Benjamin Netanyahou sera arrêté s’il se rend au Canada

Le Premier ministre canadien Mark Carney, a déclaré que son pays appliquerait le mandat d’arrêt international émis par la Cour pénale internationale (CPI) contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, s’il venait à entrer sur le territoire canadien.

Dans une interview accordée à Bloomberg, Carney a affirmé que le Canada "agira conformément au droit international" et à la politique juridique internationale du pays. "S’il entre au Canada, il sera arrêté conformément à l’ordre de la Cour pénale internationale", a-t-il indiqué.

La CPI, basée à La Haye, a rejeté la semaine dernière la demande d’appel d’Israël visant à suspendre les mandats d’arrêt délivrés contre Netanyahou et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, en lien avec des crimes de guerre et crimes contre l’humanité présumés commis durant la guerre à Gaza. Selon la décision du tribunal, il existe des "motifs raisonnables" de penser que les deux responsables portent une part de responsabilité dans la conduite des opérations militaires.

Le gouvernement israélien a fermement rejeté ces accusations, dénonçant une décision politique et sans fondement juridique, tandis que plusieurs pays alliés d’Israël ont critiqué la démarche du procureur de la CPI.

Les propos du dirigeant canadien ont immédiatement suscité une vive réaction de la part de l’Abraham Global Peace Initiative (AGPI), une organisation canadienne engagée pour la défense d’Israël. Dans une lettre adressée à Carney, son président Avi Avraham Ben-Lulu a exigé que le Premier ministre retire ses déclarations, qu’il juge contraires au droit international et attentatoires à la souveraineté d’Israël.

L’organisation rappelle que la CPI ne peut agir qu’au nom d’États reconnus, or le statut international de la "Palestine" demeure juridiquement controversé. Selon l’AGPI, l’annonce de Carney reviendrait à soutenir un processus judiciaire politisé, contraire aux standards légaux internationaux.