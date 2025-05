Le président de Harvard reconnaît "un problème de culture sur le campus" tout en s'opposant à Trump

Dans l'un de ses rares entretiens depuis le début du conflit entre Harvard et le gouvernement fédéral américain, le Dr Alan Garber, président de l'université, a admis cette semaine que l'institution fait face à "un problème de culture sur le campus qui nécessite une correction urgente".

Cette déclaration représente un point de convergence inhabituel avec le président Trump, alors même que les deux hommes s'opposent sur de nombreux autres sujets. Garber mène actuellement une bataille contre l'administration Trump qui tente de priver Harvard de milliards de dollars de financement pour la recherche et menace son statut d'organisation à but non lucratif.

"Harvard a souvent étouffé des voix avec lesquelles de nombreux libéraux sont en désaccord", a reconnu le Dr Garber lors d'un long entretien à Washington, ajoutant que cela a permis à l'antisémitisme de se développer. "Pour moi, le problème n'était pas principalement de savoir si nous avions des problèmes à résoudre", a-t-il précisé.

Le mois dernier, des responsables ont annoncé une réduction de plus de 2 milliards de dollars des fonds fédéraux destinés à l'université, cherchant à la contraindre à satisfaire une série d'exigences que Harvard considère comme une violation du Premier Amendement. Vendredi, Trump a intensifié l'offensive en déclarant que l'Internal Revenue Service retirerait le statut d'exonération fiscale de Harvard, menaçant des millions supplémentaires. "C'est vraiment sans précédent", a commenté le Dr Garber dans l'interview. "Nous avons tant de défis devant nous et aussi tant d'opportunités. C'est une période où nous devons redoubler nos investissements dans la recherche, particulièrement dans les sciences."