Le président syrien reçoit la bénédiction d'un rabbin à Washington

Le président syrien Ahmad al-Charaa a rencontré mardi à Washington le rabbin Yossef Hamra, figure éminente de la communauté juive syrienne. Selon des sources proches des deux délégations, la rencontre s’est déroulée dans un climat de respect mutuel, marqué par une « bénédiction abrahamique » adressée au dirigeant syrien et à l’avenir de son pays.

Originaire d’une famille issue de l’ancienne population juive de Syrie, le rabbin Hamra a déclaré à al-Charaa que « Hashem veille sur lui », exprimant l’espoir d’un renouveau et d’une ère de paix pour la Syrie.

L’entretien s’inscrivait dans le cadre de la visite diplomatique historique du président syrien aux États-Unis. Hamra, connu pour son engagement en faveur de la préservation du patrimoine juif syrien et de la défense des droits des Juifs originaires du Levant, milite depuis des décennies pour la sauvegarde des synagogues et cimetières historiques de Damas et d’Alep.

Pour plusieurs analystes, cette rencontre pourrait signaler une inflexion symbolique dans la politique syrienne, traduisant une volonté d’ouverture culturelle et religieuse, voire un geste vers une réconciliation mémorielle. Elle pourrait également renforcer les liens entre Damas et la diaspora juive syrienne dispersée entre Israël, les États-Unis et l’Amérique latine.