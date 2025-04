Le Sénat américain confirme Mike Huckabee comme ambassadeur en Israël

Le Sénat américain a confirmé mercredi la nomination de l'ancien gouverneur républicain de l'Arkansas, Mike Huckabee, au poste d'ambassadeur des États-Unis en Israël. Le vote s'est déroulé largement selon les lignes partisanes, avec 53 voix pour et 46 contre. Le sénateur démocrate John Fetterman (Pennsylvanie) a été le seul de son parti à voter en faveur de cette nomination.

La nomination de Huckabee a suscité de vives inquiétudes parmi les démocrates, notamment en raison de son soutien explicite au droit d'Israël d'annexer la Judée-Samarie et la bande de Gaza. Huckabee prendra ses fonctions dans un contexte particulièrement tendu, alors que les efforts pour imposer un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas sont au point mort. La libération des otages détenus depuis l'attaque du 7 octobre, dont le citoyen américano-israélien Edan Alexander, reste une priorité.

La reprise des opérations militaires israéliennes contre le Hamas le mois dernier menace également les projets de Trump de normaliser les relations entre Jérusalem et Riyad, dans le prolongement des Accords d'Abraham. Tous les pays arabes ont indiqué qu'un arrêt des combats et la sécurité des Palestiniens étaient nécessaires avant toute reprise des pourparlers.

Le sénateur républicain James E. Risch, président de la Commission des affaires étrangères du Sénat, a exprimé sa confiance : "Je ne doute pas que le gouverneur Huckabee travaillera aux côtés du président Trump et du secrétaire d'État Rubio pour apporter la paix dans une région turbulente et assurer le retour des otages américains et israéliens."