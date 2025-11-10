Le Sénat américain proche d’un accord pour mettre fin au plus long "shutdown" de l’histoire

Après 40 jours de paralysie, le Sénat américain s’apprête à voter sur un projet de loi destiné à rouvrir le gouvernement fédéral, suscitant un espoir croissant de sortie de crise. Le texte, adopté initialement par la Chambre des représentants, devrait être amendé pour inclure à la fois une mesure de financement temporaire jusqu’en janvier 2026 et trois projets de loi budgétaires couvrant l’ensemble de l’exercice fiscal, a indiqué le chef de la majorité au Sénat, John Thune.

Ce compromis devra encore être approuvé par la Chambre avant d’être transmis au président Donald Trump, dont la signature serait nécessaire pour mettre fin à ce "shutdown" record, qui perturbe depuis plus d’un mois l’administration fédérale, les aides alimentaires, les parcs nationaux et le trafic aérien.

Le blocage politique oppose depuis plusieurs semaines républicains et démocrates sur la question des subventions à l’assurance maladie prévues par l’Affordable Care Act (ACA). Les démocrates souhaitent prolonger ces aides, qui expirent à la fin de l’année, afin de limiter la flambée attendue des primes d’assurance en 2026. Les républicains, eux, refusent tout accord sur la santé avant la réouverture du gouvernement.

Donald Trump a de nouveau pris la parole sur Truth Social pour dénoncer ces subventions, qu’il qualifie de "manne pour les compagnies d’assurance et de désastre pour les Américains". Le président propose de les remplacer par des paiements directs aux particuliers, une mesure que ses alliés au Congrès n’envisagent toutefois pas d’introduire avant la fin du blocage budgétaire.

Malgré les réticences d’une partie des démocrates, comme le sénateur Richard Blumenthal, plusieurs élus de l’opposition pourraient se rallier au texte afin de mettre un terme à la crise. Le sénateur républicain Thom Tillis a pour sa part souligné que la pression économique et sociale devenait intenable, alors que le risque d’un recul de la croissance au quatrième trimestre inquiète la Maison Blanche.

Selon le conseiller économique Kevin Hassett, si les perturbations du trafic aérien perdurent jusqu’à la période de Thanksgiving, prévue le 27 novembre, les effets sur l’économie pourraient être "sérieux". Dans les couloirs du Capitole, le sentiment prévaut qu’un compromis, même fragile, vaut mieux que la poursuite d’une impasse historique.