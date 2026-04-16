Le Sénat américain rejette le blocage des ventes d’armes à Israël, malgré une fronde massive des démocrates

Le Sénat des États-Unis a rejeté deux résolutions visant à bloquer des ventes d’armes à Israël, révélant toutefois une évolution marquée au sein du Parti démocrate, où une large majorité d’élus s’est prononcée en faveur de ces initiatives. Portées par le sénateur indépendant Bernie Sanders, ces résolutions n’ont pas obtenu suffisamment de soutien pour être adoptées, mais elles témoignent d’un basculement politique notable à Washington.

La première résolution concernait une vente d’environ 295 millions de dollars de bulldozers, que Bernie Sanders affirme susceptibles d’être utilisés pour détruire des habitations en Judée-Samarie, à Gaza et au Liban. Quarante des 47 sénateurs démocrates ont voté en faveur du blocage de cette transaction, tandis que 59 sénateurs, principalement républicains, s’y sont opposés. Une seconde résolution visait à empêcher la vente de bombes de 500 kg, pour un montant estimé à 152 millions de dollars, également destinées selon Sanders à des opérations militaires à Gaza et au Liban. Cette fois, 36 démocrates ont soutenu le texte, contre 63 sénateurs qui ont voté contre.

Malgré leur rejet, ces votes illustrent une transformation rapide de la position démocrate sur Israël. Des initiatives similaires présentées par Sanders en 2024 et 2025 avaient déjà échoué, mais le nombre de démocrates les soutenant a plus que doublé en moins de deux ans. Cette évolution s’inscrit dans le contexte des opérations militaires israéliennes à Gaza, en Iran et au Liban, ainsi que d’une mobilisation croissante de la base militante du parti, pour qui la critique d’Israël devient un critère déterminant de soutien politique.

Fait notable, aucun sénateur démocrate envisageant une candidature à l’élection présidentielle n’a voté en faveur des ventes d’armes à Israël lors de ces scrutins, soulignant l’importance politique de cette question au sein du parti à l’approche des prochaines échéances électorales.