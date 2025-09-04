Le suspect du meurtre de deux employés de l’ambassade d’Israël à Washington plaide non coupable

Articles recommandés -

Elias Rodriguez, 31 ans, originaire de Chicago, a plaidé non coupable jeudi devant un tribunal fédéral à Washington après avoir été inculpé de neuf chefs d’accusation, dont pour le meurtre d’un fonctionnaire étranger et crime haineux ayant entraîné la mort.

Il est accusé d’avoir ouvert le feu le 21 mai sur deux employés de l’ambassade d’Israël alors qu’ils quittaient un événement au Capital Jewish Museum. Les victimes, Yaron Lishinsky, 30 ans, chercheur au département politique de l’ambassade, et Sarah Lynn Milgram, 26 ans, membre de l’équipe administrative, étaient sur le point de se fiancer.

Selon l’acte d’accusation, Rodriguez était motivé par la haine d’Israël. Il a notamment publié en ligne des messages violents, appelant à « éliminer tout Israélien de plus de 18 ans ». Après son arrestation, il a déclaré aux policiers : « J’ai fait ça pour la Palestine, pour Gaza ». Il a également diffusé un manifeste affirmant que les responsables des opérations militaires israéliennes avaient « perdu leur humanité ». Ces éléments peuvent conduire à une demande de peine de mort en cas de condamnation. L’affaire est désormais au centre d’un effort plus large du gouvernement de Donald Trump visant à lutter contre l’antisémitisme, incluant des enquêtes sur des universités américaines et des mesures contre certains militants pro-palestiniens. Ce drame a provoqué une vive émotion. Les deux victimes participaient à un événement organisé par l’American Jewish Committee, une organisation engagée dans la lutte contre l’antisémitisme et le soutien à Israël.