Le Texas classe les Frères musulmans et le CAIR parmi les organisations terroristes

L’État du Texas a annoncé mardi une mesure spectaculaire : l’inscription de deux organisations musulmanes, dont les Frères musulmans, sur sa liste locale des entités considérées comme terroristes. Le gouverneur républicain Greg Abbott a également visé le Council on American–Islamic Relations (CAIR), l’une des principales associations de défense des droits des musulmans aux États-Unis.

Selon Abbott, cette désignation interdit désormais aux organisations concernées d’acheter ou de posséder des terrains au Texas, et permet aux autorités d’engager des procédures pour fermer leurs bureaux. Le gouverneur, fervent soutien d’Israël, a partagé sa décision sur X en affirmant vouloir protéger l’État contre l’extrémisme.

Le CAIR, qui dispose d’une trentaine d’antennes à travers le pays, dont trois au Texas, a immédiatement répliqué. L’organisation dénonce une décision "diffamatoire" dépourvue de "fondement factuel ou juridique", y voyant une tentative de criminaliser des voix musulmanes critiques de la politique israélienne. Elle accuse Greg Abbott d’alimenter depuis des mois un climat d’hostilité visant les musulmans américains, dans le contexte de la guerre à Gaza.

La décision soulève également une question juridique : la désignation d’organisations terroristes est normalement une compétence fédérale. Mais Greg Abbott multiplie les initiatives unilatérales en la matière. En 2024, il avait déjà classé le gang vénézuélien Tren de Aragua comme "organisation terroriste étrangère" au niveau texan, une qualification ensuite reprise par Donald Trump au niveau national après son retour à la Maison-Blanche en 2025.

Ce nouveau classement intervient après plusieurs polémiques locales. Le gouverneur avait notamment signé une loi interdisant la construction de complexes résidentiels régis par la charia, une mesure adoptée en réaction à un projet immobilier destiné à une communauté musulmane au Texas.

Cette démarche devrait raviver les tensions entre l’administration texane et les organisations de défense des libertés civiles, qui accusent Greg Abbott de franchir une nouvelle ligne rouge dans la stigmatisation politique des musulmans américains.