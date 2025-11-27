Le tireur de Washington est un afghan qui aurait servi aux côtés des forces américaines en Afghanistan

L'auteur de la fusillade qui a grièvement blessé deux membres de la Garde nationale mercredi après-midi, près de la Maison-Blanche, a été identifié comme Rahmanullah Lakanwal, un Afghan de 29 ans ayant servi aux côtés des forces américaines en Afghanistan, selon plusieurs sources policières et un proche interrogé par NBC News.

L’attaque s’est produite aux alentours de 14 h 15 dans le centre de Washington. Les deux militaires, en patrouille au moment des faits, ont été pris pour cible par l’homme, qui a utilisé une arme de poing. Touché par les tirs de riposte, le suspect a été hospitalisé. Les autorités affirment qu’il s’agit d’une attaque ciblée, sans toutefois préciser les motivations de Lakanwal.

https://x.com/i/web/status/1993827437885432307 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Originaire de la province de Khost, cet ancien soldat aurait servi pendant une décennie dans l’armée afghane, notamment sur une base de Kandahar, en appui des forces spéciales américaines. Un membre de sa famille, qui dit avoir combattu à ses côtés, s’est dit stupéfait : "Nous étions ceux que les talibans visaient. Je ne peux pas croire qu’il ait pu faire cela", a-t-il confié, visiblement bouleversé.

Lakanwal aurait rejoint les États-Unis en septembre 2021, cinq mois après l’annonce du retrait des troupes américaines d’Afghanistan, évènement qui a précipité la prise de pouvoir des talibans. Installé à Bellingham, dans l’État de Washington, il vivait avec son épouse et leurs cinq enfants et travaillait pour Amazon et Amazon Flex, selon son proche, qui dit ne plus avoir eu de nouvelles de lui depuis plusieurs mois.

L’affaire a immédiatement pris une tournure politique. La secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a affirmé sur X que le suspect faisait partie des Afghans admis aux États-Unis dans le cadre de l’opération "Allies Welcome" (Bienvenue aux alliés), dispositif lancé en 2021 pour accueillir les personnes ayant collaboré avec les forces américaines. Le président Donald Trump, réagissant depuis la Maison-Blanche, a assuré être déterminé à ce que le tireur "paye le prix le plus élevé". Il a également appelé à réexaminer l’ensemble des dossiers des ressortissants afghans arrivés durant cette période.

https://x.com/i/web/status/1993868356538057112 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Face aux premières réactions, certains acteurs du monde associatif ont dénoncé une instrumentalisation politique. Shawn VanDiver, président du groupe AfghanEvac, a rappelé que les réfugiés afghans font l’objet d’un contrôle de sécurité poussé, estimant que l’acte isolé de Lakanwal ne doit pas servir à stigmatiser toute une communauté.

Dans la foulée de la fusillade, les services de citoyenneté et d’immigration américains ont annoncé la suspension, pour une durée indéterminée, du traitement des demandes liées aux ressortissants afghans, le temps de réévaluer les protocoles de sécurité.

L’enquête se poursuit afin de déterminer les motivations exactes de Lakanwal et les circonstances qui ont conduit cet ancien allié des forces américaines à ouvrir le feu sur des militaires sur le sol américain.