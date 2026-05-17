Le gouvernement vénézuélien a annoncé samedi avoir expulsé Alex Saab, ancien proche allié de Nicolás Maduro, vers les États-Unis, où il est visé par plusieurs enquêtes pénales. Cette décision marque un revirement spectaculaire pour cet homme d’affaires colombien, que Caracas avait autrefois défendu avec acharnement après son arrestation internationale en 2020.

Dans un bref communiqué, les autorités vénézuéliennes de l’immigration n’ont pas explicitement indiqué la destination d’Alex Saab, mais ont justifié leur décision par l’existence de plusieurs procédures criminelles en cours aux États-Unis. Le texte le présente uniquement comme un « citoyen colombien », une formulation notable dans un pays où l’extradition de ressortissants vénézuéliens est interdite.

Alex Saab, 54 ans, avait bâti une fortune grâce à des contrats publics au Venezuela. Les autorités américaines l’ont longtemps décrit comme l’un des principaux intermédiaires financiers de Nicolás Maduro. Mais depuis la chute de ce dernier et l’arrivée au pouvoir de Delcy Rodríguez, le statut d’Alex Saab s’était considérablement affaibli.

Selon l’Associated Press, Delcy Rodríguez l’avait écarté de son gouvernement et privé de son rôle central auprès des entreprises étrangères souhaitant investir au Venezuela. Depuis plusieurs mois, des informations contradictoires circulaient sur sa situation, évoquant tour à tour une détention ou une assignation à résidence.

Aux États-Unis, les procureurs fédéraux enquêtent notamment sur son rôle présumé dans un système de corruption lié à des contrats d’importation de nourriture. L’affaire concerne le programme CLAP, mis en place sous Nicolás Maduro pour distribuer des produits de base aux Vénézuéliens pauvres, dans un contexte d’hyperinflation et d’effondrement économique.

Alex Saab avait déjà été arrêté en 2020 au Cap-Vert, lors d’une escale de son avion privé vers l’Iran. Il avait ensuite été gracié en 2023 par Joe Biden, dans le cadre d’un échange de prisonniers entre Washington et Caracas.

Son éventuel retour sous garde américaine pourrait désormais faire de lui un témoin important contre Nicolás Maduro, en attente de procès à Manhattan pour des accusations liées au trafic de drogue. Selon des éléments révélés lors d’une audience à huis clos en 2022, Alex Saab avait déjà coopéré avec la DEA pour éclairer des affaires de corruption au sein du cercle rapproché de l’ancien président vénézuélien.