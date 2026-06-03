Les actes antisémites en forte hausse à New York au mois de mai

Les crimes de haine visant les Juifs ont connu une nette augmentation à New York au cours du mois de mai, selon les dernières données publiées par la police new-yorkaise (NYPD). Avec 41 incidents antisémites confirmés, les Juifs ont été la cible de près de 60 % de l’ensemble des crimes de haine recensés dans la ville durant cette période, soit en moyenne un acte antisémite toutes les 18 heures.

Cette hausse marque une progression significative par rapport aux mois précédents. Le NYPD avait enregistré 30 actes antisémites en avril, 32 en mars et 21 en février. Le total du mois de mai représente ainsi une augmentation d’environ 46 % par rapport à la moyenne des trois mois précédents.

Alors que les Juifs représentent environ 10 % de la population new-yorkaise, ils demeurent chaque mois la communauté la plus visée par les crimes de haine, davantage que l’ensemble des autres groupes réunis. Des spécialistes soulignent par ailleurs que de nombreux incidents ne sont probablement jamais signalés aux autorités, ce qui pourrait rendre le phénomène encore plus important que ne le montrent les statistiques officielles.

En comparaison, la police a recensé en mai cinq crimes de haine visant des musulmans, trois contre des personnes d’origine asiatique, un contre une personne hispanique, un autre lié au genre, ainsi que plusieurs incidents visant des groupes religieux ou ethniques non spécifiés.

Depuis le début de l’année, 152 crimes de haine antisémites ont été confirmés à New York, soit 57 % de l’ensemble des faits enregistrés. Cette proportion est identique à celle observée sur l’ensemble de l’année 2025. Globalement, les crimes de haine ont augmenté de 8,6 % par rapport à la même période l’an dernier, tandis que les actes visant les Juifs progressent de 6,3 %.

Cette évolution constitue un défi pour le maire de New York, Zohran Mamdani, entré en fonction le 1er janvier avec la promesse de lutter contre toutes les formes de haine. Les experts rappellent toutefois que les fluctuations des crimes de haine dépendent souvent de facteurs extérieurs à l’action municipale, tels que le contexte national et international, les tensions géopolitiques ou encore les conditions météorologiques, les périodes de beau temps favorisant généralement davantage d’interactions dans l’espace public.