Les États-Unis abandonnent progressivement le penny, symbole monétaire vieux de plus de deux siècles

Après plus de deux cents ans d'existence, le penny américain s'apprête à disparaître progressivement de la circulation. Le département du Trésor a annoncé qu'il cessera d'introduire de nouvelles pièces d'un cent dans le circuit économique d'ici le début de l'année prochaine, mettant fin à l'une des plus anciennes traditions monétaires du pays.

Un abandon motivé par l'économie

Cette décision répond à un paradoxe économique surprenant : chaque penny coûte près de 4 cents à produire pour une valeur nominale d'un seul cent. La US Mint, l'organisme fédéral responsable de la frappe des monnaies, anticipe des économies annuelles de 56 millions de dollars grâce à la réduction des coûts de matériaux.

Lorsque les stocks actuels seront épuisés, les entreprises devront adapter leurs pratiques commerciales en arrondissant les prix au multiple de 5 cents le plus proche pour les transactions en espèces. Cette transition marque l'aboutissement d'un effort bipartisan de longue date visant à éliminer cette dénomination devenue obsolète.

Un consensus politique rare

Le mouvement contre le penny a rassemblé des personnalités politiques aux horizons très différents. Le président Donald Trump avait demandé au Trésor, dans un message sur les réseaux sociaux en février, de cesser la production des pennies. Avant lui, Barack Obama avait également critiqué cette pièce de monnaie. Depuis lors, des projets de loi visant à arrêter sa production ont été déposés dans les deux chambres du Congrès.

Bien que le Congrès définisse traditionnellement les règles de production des monnaies, incluant leur taille et leur composition, le département du Trésor affirme disposer de l'autorité nécessaire pour suspendre la fabrication de nouvelles pièces.

Une monnaie largement délaissée

Les chiffres révèlent l'ampleur du désintérêt des Américains pour cette monnaie. Chaque année, ils jettent à la poubelle des pennies d'une valeur totale pouvant atteindre 68 millions de dollars. Ces pièces s'accumulent dans des contenants en plastique aux points de contrôle de sécurité des aéroports et trouvent parfois une seconde vie dans l'artisanat ou la décoration intérieure. Plus révélateur encore, selon la Réserve fédérale, environ 60% des pièces en circulation active, représentant jusqu'à 14 milliards de dollars, dorment dans des bocaux à monnaie domestiques, témoignant de leur faible utilité pratique.

Deux siècles d'histoire monétaire

Le penny américain figure parmi les premières monnaies frappées par la Monnaie américaine après sa création en 1792. À l'époque, son design représentait une femme aux cheveux flottant au vent, incarnant l'esprit de liberté de la jeune nation.

Au fil des décennies, la pièce a considérablement évolué. Sa taille s'est réduite et sa composition est passée du cuivre pur à un alliage de zinc et de cuivre, reflétant les contraintes économiques et les innovations métallurgiques. En 1909, Abraham Lincoln fit son apparition sur la pièce pour commémorer le centième anniversaire de sa naissance, selon les archives de la Monnaie américaine.

Vers une nouvelle ère monétaire

Cette disparition progressive du penny s'inscrit dans une tendance mondiale de simplification des systèmes monétaires. Plusieurs pays ont déjà abandonné leurs plus petites dénominations face à l'inflation et aux coûts de production prohibitifs.

Pour les États-Unis, cette transition représente plus qu'une simple mesure d'économie budgétaire. Elle symbolise l'adaptation d'un système monétaire bicentenaire aux réalités économiques contemporaines, où les transactions électroniques supplantent progressivement l'usage de la monnaie physique.

L'abandon du penny marque ainsi la fin d'une époque, celle où chaque cent comptait littéralement, pour entrer dans une ère où la plus petite transaction en espèces vaudra désormais un nickel.