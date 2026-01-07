Les États-Unis annoncent une indemnisation record de 2,8 milliards de dollars pour les victimes du terrorisme d’État

Le département de la Justice des États-Unis a annoncé mercredi la plus importante distribution jamais réalisée par le Fonds américain d’indemnisation des victimes du terrorisme soutenu par des États. En 2026, près de 2,825 milliards de dollars seront versés à environ 22.000 victimes et ayants droit, selon un communiqué officiel.

Cette décision a été autorisée par la responsable indépendante du fonds, Mary Patrice Brown. Elle porte à plus de 10 milliards de dollars le montant total des indemnisations versées depuis la création du dispositif par le Congrès américain. « Aucun montant ne pourra jamais réparer pleinement les souffrances causées par ces actes odieux, mais cette distribution vise à apporter une forme de justice », a déclaré A. Tysen Duva, procureur général adjoint au sein de la division pénale du ministère de la Justice.

Le Fonds pour les victimes du terrorisme d’État a été mis en place afin d’indemniser les victimes d’attentats internationaux perpétrés avec le soutien ou la responsabilité directe d’États étrangers. Il a déjà procédé à cinq distributions générales et à deux versements complémentaires exceptionnels au cours des dernières années.

Les sommes distribuées proviennent en partie de crédits votés par le Congrès, mais aussi de fonds saisis dans le cadre de poursuites judiciaires et d’actions fédérales, notamment à l’issue de procédures menées par le ministère de la Justice. La distribution annoncée cette année inclut également des fonds issus de la clôture de réserves liées aux attentats contre les casernes de Beyrouth et les tours de Khobar.

Depuis la dernière distribution, plus de 1.300 nouveaux demandeurs ont été jugés éligibles, portant à près de 22.000 le nombre total de bénéficiaires. Les autorités anticipent une augmentation continue des demandes dans les années à venir, même si les ressources disponibles ne permettent pas une indemnisation intégrale des préjudices subis.