Les États-Unis déploient des drones de surface dans le conflit avec l'Iran

Les États-Unis ont franchi un nouveau cap technologique en confirmant le déploiement de vedettes drones sans équipage dans le cadre de leurs opérations contre l’Iran. Selon le Pentagone, il s’agit de la première reconnaissance officielle de l’utilisation de ces systèmes dans un conflit actif.

Ces drones maritimes, capables de mener des missions de surveillance ou des attaques de type kamikaze, sont utilisés dans le cadre de l’opération « Epic Fury ». Le porte-parole du Commandement central, Tim Hawkins, a précisé que les modèles GARC (Global Autonomous Reconnaissance Craft), développés par la société américaine BlackSea, ont déjà accumulé plus de 450 heures de navigation et parcouru plus de 2 200 milles nautiques lors de patrouilles en mer.

Ce déploiement intervient dans un contexte où les systèmes autonomes prennent une place croissante dans les conflits modernes. L’Ukraine a notamment démontré leur efficacité en mer Noire, en infligeant des pertes significatives à la flotte russe grâce à des drones explosifs. De son côté, l’Iran a également utilisé ce type de technologie pour cibler des navires commerciaux dans le Golfe.

Toutefois, aucune indication ne confirme, à ce stade, que les États-Unis aient recours à ces drones pour des frappes offensives. Leur utilisation semble pour l’instant concentrée sur des missions de surveillance et de sécurisation maritime.

Ce choix technologique intervient malgré les difficultés rencontrées par l’US Navy dans le développement de ces plateformes. Plusieurs incidents techniques, des retards et des problèmes de fiabilité ont freiné leur mise en service à grande échelle. Des tests récents auraient même révélé des défaillances opérationnelles.

Malgré ces obstacles, Washington poursuit ses efforts pour intégrer ces systèmes dans ses capacités militaires, dans un double objectif : réduire les coûts et renforcer la présence maritime dans des zones stratégiques, notamment face à la montée des tensions régionales.