Les États-Unis durcissent leur politique d'immigration face à l'antisémitisme sur les réseaux sociaux

À partir de ce mercredi, les Services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis (USCIS) commenceront à considérer les activités antisémites des étrangers sur les réseaux sociaux et le harcèlement physique des Juifs comme motifs de rejet des demandes d'avantages migratoires. Cette nouvelle mesure affectera immédiatement les étrangers demandant le statut de résident permanent légal, les étudiants étrangers, ainsi que les ressortissants étrangers liés à des établissements d'enseignement associés à des activités antisémites.

Une mise en œuvre des décrets présidentiels de Trump

Conformément aux décrets présidentiels de Donald Trump visant à lutter contre l'antisémitisme et à protéger les États-Unis contre les terroristes étrangers et autres menaces à la sécurité nationale et publique, le Département de la Sécurité intérieure (DHS) appliquera toutes les lois d'immigration pertinentes dans leur pleine mesure. L'objectif affiché est de "protéger la patrie contre les extrémistes et terroristes étrangers", y compris ceux qui soutiennent ce que l'administration qualifie de "terrorisme antisémite".

Les autorités ciblent particulièrement les idéologies antisémites violentes et les organisations terroristes comme le Hamas, le Jihad islamique palestinien, le Hezbollah ou Ansar Allah (connus sous le nom de "Houthis").

"Pas de place pour les soutiens au terrorisme"

"Il n'y a pas de place aux États-Unis pour les partisans du terrorisme dans le monde, et nous ne sommes pas obligés de les accepter ou de leur permettre de rester ici", a déclaré Trisha McLaughlin, secrétaire adjointe du DHS pour les affaires publiques.

Elle a également rapporté les propos de la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem : "Quiconque pense pouvoir venir en Amérique et se cacher derrière le Premier Amendement pour soutenir la violence antisémite et le terrorisme - qu'il y réfléchisse à deux fois. Vous n'êtes pas les bienvenus ici."

Surveillance des réseaux sociaux

Selon cette directive, l'USCIS prendra désormais en considération les contenus sur les réseaux sociaux indiquant un soutien, une promotion ou un appui au "terrorisme antisémite", aux "organisations terroristes antisémites" ou à toute autre activité antisémite comme facteur négatif dans l'analyse discrétionnaire des demandes d'immigration.

Cette mesure s'inscrit dans un contexte de tensions accrues et de montée des actes antisémites aux États-Unis, notamment sur les campus universitaires, depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas en octobre dernier.