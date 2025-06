Les États-Unis élèvent l'alerte voyage pour Israël en raison d'attaques iraniennes "imprévisibles"

Articles recommandés -

Le département d'État américain a élevé lundi soir le niveau d'alerte de voyage pour Israël au niveau 4, le niveau le plus élevé. Cette décision fait suite à une situation de "conflit armé, terrorisme et troubles civils", l'alerte s'appliquant à l'ensemble du territoire israélien. Peu après cette annonce, l'ambassade de Chine en Israël a également publié un avis conseillant à ses ressortissants de quitter le pays par les postes-frontières terrestres dans les plus brefs délais.

Une situation sécuritaire "imprévisible"

"La situation sécuritaire en Israël, y compris à Tel Aviv et Jérusalem, est imprévisible", indique l'avis d'alerte publié. "Les citoyens américains sont priés de rester vigilants et de prendre les mesures appropriées pour renforcer leur conscience sécuritaire, car des incidents sécuritaires, notamment des tirs de mortiers et de roquettes ainsi que des pénétrations de missiles et de drones armés, peuvent se produire sans avertissement".

Cette élévation du niveau d'alerte sécuritaire concernant Israël intervient en parallèle des déclarations du président américain Donald Trump aux pays arabes selon lesquelles "les États-Unis ne prévoient pas de participer activement à une attaque contre l'Iran et d'agir contre eux - si Téhéran ne s'en prend pas aux Américains", a rapporté i24NEWS citant une source impliquée dans les détails.

Messages contradictoires de Washington

Cette même source a ajouté que l'accent de ses propos porte sur "pas pour le moment". L'administration attend de voir si les Iraniens accepteront un accord. En cas de refus, ils réfléchiront à leurs prochaines mesures.

Malgré ce message apaisant du président, Reuters a rapporté mardi que l'administration Trump a ordonné le déploiement d'avions de ravitaillement des États-Unis vers l'Europe, ainsi que l'envoi du porte-avions Nimitz vers le Moyen-Orient. Ces déploiements, selon deux sources de l'administration qui se sont exprimées auprès de l'agence de presse, visent à permettre des opérations au Moyen-Orient si nécessaire.

Préparatifs militaires discrets

Ces mouvements militaires révèlent la dualité de la stratégie américaine : d'un côté, des messages diplomatiques de retenue, de l'autre, des préparatifs militaires qui maintiennent la pression sur l'Iran. Le déploiement du porte-avions Nimitz et des avions de ravitaillement en Europe suggère que Washington se prépare à différents scénarios, tout en laissant une dernière chance à la diplomatie.

L'élévation simultanée des alertes de voyage par les États-Unis et la Chine témoigne de l'inquiétude internationale croissante face à l'escalade potentielle au Moyen-Orient. Ces mesures préventives visent à protéger les ressortissants étrangers dans un contexte où les tensions régionales pourraient dégénérer rapidement et sans préavis.