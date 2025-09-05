Les États-Unis envisagent de limiter la participation des Iraniens à l'Assemblée générale de l'ONU

Articles recommandés -

Les États-Unis envisagent d'imposer des restrictions de déplacement à la délégation iranienne afin de limiter sa liberté de mouvement en dehors de New York, et possiblement empêcher sa participation à l'Assemblée générale des Nations unies ce mois-ci.

L'administration Trump a déjà rejeté les demandes de visas du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas (Abou Mazen) et de sa délégation, empêchant ainsi leur participation aux réunions de l'ONU prévues ce mois. Washington examine maintenant l'imposition de restrictions supplémentaires sur plusieurs autres délégations, une démarche qui pourrait considérablement limiter leur liberté de mouvement hors de New York.

Mesures exceptionnelles

Selon une information de l'agence Associated Press citant un mémorandum interne du département d'État, des restrictions de voyage et autres mesures pourraient bientôt être imposées aux délégations d'Iran, du Soudan, du Zimbabwe, et de manière surprenante, du Brésil, qui bénéficie habituellement d'une place d'honneur lors de la séance d'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU, prévue le 22 septembre.

Les mouvements des diplomates iraniens sont déjà limités à New York, mais l'une des propositions à l'étude consiste à leur interdire l'accès aux grandes surfaces réservées aux membres comme Costco et Sam's Club, sauf autorisation expresse préalable du département d'État.

Ces mesures exceptionnelles témoignent de l'escalade des tensions diplomatiques et de l'approche de plus en plus restrictive de Washington envers certains pays lors des rassemblements internationaux majeurs.