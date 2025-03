Les États-Unis ont révoqué les visas de plus de 300 étudiants pro-Hamas

Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a déclaré que les États-Unis avaient révoqué les visas de plus de 300 "aliénés" qui ont participé aux manifestations pro-Hamas sur les campus universitaires du pays. En visite au Guyana jeudi, il répondait à une question sur le nombre d'étudiants étrangers dont les visas ont été révoqués : "Peut-être plus de 300 à ce stade. Nous le faisons tous les jours, chaque fois que je trouve un de ces aliénés".

Egalement été interrogé sur l'annulation du visa de la citoyenne turque Rumeysa Ozturk, étudiante en doctorat à l'université de Tufts, dans le Massachusetts, Marco Rubio a indiqué avoir là aussi révoqué son visa. "Si vous demandez un visa pour entrer aux États-Unis en tant qu'étudiant et que vous nous dites que la raison pour laquelle vous venez aux États-Unis n'est pas seulement parce que vous voulez écrire des articles d'opinion, mais parce que vous voulez participer à des mouvements qui font des choses comme vandaliser des universités, harceler des étudiants, prendre possession de bâtiments, créer du grabuge, nous ne vous donnerons pas de visa", s'est-il justifié.

"Si vous nous mentez, que vous obtenez un visa, que vous entrez aux États-Unis et que, grâce à ce visa, vous participez à ce genre d'activités, nous vous retirerons votre visa. Et une fois que vous aurez perdu votre visa, vous ne serez plus légalement aux États-Unis et nous aurons le droit, comme tous les pays du monde, de vous expulser de ce pays", a averti le chef de la diplomatie américaine.