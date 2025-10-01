Les États-Unis plongent dans un nouveau shutdown après l’échec des négociations budgétaires

Les États-Unis connaissent depuis la nuit de mercredi leur premier shutdown depuis près de sept ans, après l’échec des négociations budgétaires entre Donald Trump et les démocrates. À 00h01, heure de Washington, plusieurs administrations fédérales ont cessé leurs activités, paralysant une partie de l’appareil d’État et touchant des centaines de milliers de fonctionnaires.

Le blocage survient après des discussions acrimonieuses au Congrès. Les républicains, majoritaires mais sans majorité qualifiée au Sénat, proposaient de prolonger le financement jusqu’à fin novembre, le temps de trouver un accord de long terme. Les démocrates ont refusé, exigeant la restauration de centaines de milliards de dollars de dépenses de santé supprimées au cours du second mandat de Trump.

Le président américain, qui rejette toute responsabilité, a imputé l’impasse aux démocrates. « Nous allons licencier beaucoup de gens, et ce seront des démocrates », a-t-il déclaré dans le Bureau ovale, tout en affirmant que « beaucoup de bonnes choses peuvent sortir d’un shutdown ». Il a suggéré vouloir profiter de la paralysie pour « se débarrasser de projets inutiles, des projets démocrates ».

Si les services essentiels comme l’armée, la Sécurité sociale, les bons alimentaires et la Poste continuent de fonctionner, une large partie des agences fédérales est désormais à l’arrêt.